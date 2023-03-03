PMs presos por morte de adolescente vão continuar recebendo salários

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que informou, por meio de nota, que “a cessão de recebimento de salário por qualquer servidor público depende de determinação judicial ou da finalização de um processo demissionário”.

A corporação frisou que, até o momento, “não há previsão de suspensão dos proventos dos militares”.

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Leonardo Jordão da Silva, Samuel Barbosa da Silva Souza, Thafny Da Silva Fernandes, Tallisson Santos Teixeira e Wanderson Gonçalves Coutinho foram presos em flagrante no mesmo dia e tiveram a prisão convertida para preventiva , nesta quinta-feira (2).

Segundo consta na audiência de custódia, o Ministério Público Militar se manifestou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva para resguardar a investigação e a vida dos indiciados.

O caso

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi baleado e morto por um policial militar na manhã de quarta-feira (1º), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e. mesmo assim. é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois, ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.