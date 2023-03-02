Quem era o adolescente morto por PMs a tiros em Pedro Canário

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais

O jovem morto a tiros por policiais militares em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta quarta-feira (1º) foi identificado como Carlos Eduardo Rebouças Barros.

Ele morava no bairro São Geraldo, localizado no município, segundo a ficha dele na Polícia Civil, e havia completado 17 anos no final de 2022.

Na ficha constam vários boletins de ocorrência já registrados contra ele. Conforme a PC, Carlos Eduardo teve a primeira passagem registrada, em dezembro de 2017, por crime análogo a dano ao patrimônio.

A mais recente, no dia 9 de fevereiro deste ano, por tentativa de homicídio com arma de fogo.

Ao longo desse período, também foi acusado de ameaça, posse e uso de maconha, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, conforme o colunista Leonel Ximenes já havia antecipado em sua coluna.

Na ficha consta, ainda, que ele tinha o ensino fundamental completo e, na época em que foi registrado o documento, apresentava lesão porque teria resistido à ação policial.

Na ocorrência desta quarta-feira (1º), como mostrou o colunista Leonel Ximenes , a PM foi até o local após receber informação de que uma dupla de traficantes estaria escondida num prédio no bairro São Geraldo, em posse de armas de fogo.

Vídeo mostra ação de PMs

Na câmera que registra o momento em que um policial militar atira contra Carlos Eduardo, o adolescente estava rendido e o PM fez o disparo à queima-roupa.

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que atira. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

O colunista apurou que o adolescente já chegou morto ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário.

Após a confirmação da morte, o corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares, segundo a PC.

PMs são detidos

Durante uma coletiva de imprensa no início da noite, o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, afirmou que os militares – cujas identidades não foram divulgadas – passarão por audiência de custódia nesta quinta (02). As armas dos militares foram apreendidas.