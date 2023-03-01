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Execução no Norte

Pedro Canário: policiais envolvidos em morte de jovem são detidos

Os militares serão levados para o Quartel do Comando-Geral da PM, na Capital capixaba, e vão passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (02)

Publicado em 01 de Março de 2023 às 20:39

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 mar 2023 às 20:39
Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário
Vídeo mostra momento em que PM mata adolescente rendido em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Cinco policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente já rendido em Pedro Canário, no Norte do Estado, foram detidos em flagrante ainda nesta quarta-feira (01). Eles foram ouvidos no 13º Batalhão da PM, localizado em São Mateus, município vizinho de onde ocorreu o fato. 
Durante uma coletiva de imprensa no início da noite, o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, afirmou que os militares – cujas identidades não foram divulgadas – passarão por audiência de custódia nesta quinta (02). As armas dos militares foram apreendidas.
"Eles serão trazidos para o Quartel do Comando-Geral (em Vitória) e ficarão detidos. O auto de prisão em flagrante que está sendo feito será remetido pela Corregedoria à auditoria militar e, amanhã (02), durante um audiência de custódia, o juiz auditor e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) irão decidir pela continuidade da prisão", afirmou Caus. 
Pedro Canário: policiais envolvidos em morte de jovem são detidos
Douglas Caus, comandante Geral da PM
Douglas Caus, comandante Geral da PM, falou do caso em uma coletiva de imprensa Crédito: Carlos Alberto Silva
O comandante-geral também comentou sobre o fato de que o relato dos oficiais, contido no boletim de ocorrência ao qual o colunista Leonel Ximenes teve acesso, não coincidir com as imagens que mostram a execução. "A Polícia Militar é uma das menos letais do País. Os militares foram imediatamente conduzidos. Não é o tipo de procedimento que a PM adota", afirmou.
"Nesse momento, todas as provas estão na mão do oficial que está confeccionando o auto de prisão em flagrante desses policiais. Ele, melhor do que ninguém, que está assistindo aos vídeos, ouvindo os policiais, ouvindo testemunhas, pode enquadrar a tipificação que os indícios estão trazendo"
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

Entenda

Enquanto estava rendido, o adolescente Carlos Eduardo Reboucas Bastos, de 17 anos, foi baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (1), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.
Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos
Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais
Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.
Segundo informações do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a vítima morreu e era um adolescente de 17 anos com passagens pela polícia por crimes análogos à tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça e posse/porte ilegal de arma.
Ainda de acordo com fontes do colunista, o jovem teria chegado morto ao Hospital Menino Jesus, na mesma cidade da ocorrência. Em seguida, no final da manhã, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Atualização

02/03/2023 - 9:30
Nesta manhã, em coletiva de imprensa, o coronel Douglas Caus afirmou que são cinco policiais envolvidos no caso: dois cabos e três soldados. Todos foram detidos. Inicialmente, a informação passada por ele, era de que eram apenas três militares. O texto foi atualizado.

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