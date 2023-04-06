PM que matou jovem já rendido em Pedro Canário é denunciado pelo MPES

O nome do PM que atirou contra o adolescente não foi divulgado. O que a reportagem sabe é que cinco militares (dois cabos e três soldados) foram detidos pela participação no assassinato. São eles:

O MPES destaca na denúncia que "a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas no Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil, principalmente por meio de vídeos e mídias, bem como dos laudos periciais, laudo de local de homicídio e depoimentos testemunhais e demais elementos presentes nos autos do processo". A instituição pede, portanto, que o denunciado, após o trâmite processual, seja pronunciado e condenado pelo assassinato do adolescente.