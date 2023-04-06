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À queima-roupa

PM que matou jovem já rendido em Pedro Canário é denunciado pelo MPES

Cinco policiais que participaram da ocorrência que terminou em morte seguem detidos no Quartel da Polícia Militar, em Vitória

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 13:01

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 abr 2023 às 13:01
O policial militar que atirou e matou um adolescente que já estava rendido e algemado em Pedro Canário, Norte capixaba, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo por homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa). Carlos Eduardo Rebouças, de 17 anos, estava em uma calçada quando foi alvo do disparo. Uma câmera de monitoramento flagrou o crime. Assista:
O nome do PM que atirou contra o adolescente não foi divulgado. O que a reportagem sabe é que cinco militares (dois cabos e três soldados) foram detidos pela participação no assassinato. São eles:
  1. Leonardo Jordão da Silva
  2. Samuel Barbosa da Silva Souza
  3. Thafny Da Silva Fernandes
  4. Tallisson Santos Teixeira
  5. Wanderson Gonçalves Coutinho

    Os cinco policiais seguem presos no Quartel da Polícia Militar, em Vitória.
O MPES destaca na denúncia que "a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas no Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil, principalmente por meio de vídeos e mídias, bem como dos laudos periciais, laudo de local de homicídio e depoimentos testemunhais e demais elementos presentes nos autos do processo". A instituição pede, portanto, que o denunciado, após o trâmite processual, seja pronunciado e condenado pelo assassinato do adolescente.
PM que matou jovem já rendido em Pedro Canário é denunciado pelo MPES

O que aconteceu?

  • No dia 1º de março, policiais militares realizavam diligências para averiguar uma possível posse ilegal de arma de fogo, no bairro São Geraldo.

  • Segundo os PMs envolvidos na ocorrência, o adolescente tentou fugir pelo telhado de um imóvel, mas caiu e pulou o muro em direção à rua. Em seguida, já rendido, ele ficou sentado na calçada da Rua Castelo.

  • Imagens de câmera de segurança mostram quando o policial militar denunciado efetuou pelo menos um disparo de arma de fogo contra a vítima já rendida. Em um primeiro momento, o adolescente aparece sentado. Depois ele se levanta, com as mãos para trás (algemado) e parece conversar com o policial e vai recuando para um muro. O PM segue com a arma apontada para o jovem e atira à queima-roupa. A vítima cai no chão e o policial se afasta. 

  • No boletim de ocorrência registrado pelos policiais, a versão contada por eles foi bem diferente da flagrada no vídeo. Na descrição, eles escreveram que "quando o cabo ordenou que se virasse para revista pessoal, o indivíduo colocou a mão na cintura na tentativa de sacar uma arma de fogo, momento em que, para cessar a iminente injusta agressão, efetuou dois disparos com a referida arma em direção ao indivíduo, e que nesse momento visualizou o indivíduo cair no chão com a arma na cintura".

  • Os crimes praticados pelo denunciado e pelos outros quatro agentes de segurança que participaram da ocorrência seguem apurados pela Corregedoria da Polícia Militar, sob fiscalização do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, em Vitória. A reportagem demandou a corporação para saber se há novidades no âmbito da investigação interna, mas não houve retorno até a publicação.

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