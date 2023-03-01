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Igualdade

Força-tarefa vai capacitar mulheres e combater violência no trabalho

Iniciativa proposta pela Superintendência Regional do Trabalho quer promover a criação de oportunidades e a  melhoria das condições de trabalho para as mulheres
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

01 mar 2023 às 15:59

Publicado em 01 de Março de 2023 às 15:59

Com o objetivo de gerar oportunidades, ações e projetos para a mulher no mercado de trabalho, instituições públicas e privadas do Espírito Santo se uniram na criação da Rede Capixaba Mulher e Trabalho. A iniciativa, proposta pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, tem três vertentes, sendo uma delas o combate às violências, como assédio moral, sexual, entre outras iniciativas.
De acordo com o superintendente no Espírito Santo, Alcimar Candeias, na última segunda-feira (27), as instituições se reuniram a fim de alinhar as expectativas para a constituição da Rede.
Instituições do ES se unem para criação da Rede Capixaba Mulher e Trabalho
Instituições se unem para a criação da Rede Capixaba Mulher Crédito: Divulgação/SRT
"As mulheres têm níveis de oportunidade 22% menores do que os homens; têm a faixa salarial menor também, ou seja, dentro das empresas, os melhores salários e funções, geralmente, tem menos mulheres. Queremos mudar essa realidade com o apoio das prefeituras, que podem atuar em parceria com os Sines, que são instrumentos de intermediação de vagas de emprego, por exemplo."
Alcimar Candeias - Superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo
Ele disse ainda que a iniciativa envolve diversos atores justamente para propor soluções no cotidiano da mulher, como as condições das unidades de saúde dos municípios e até mesmo o número de creches para deixarem os filhos.
"Uma forma indireta de contribuir é a melhoria do sistema de creche. Muitas vezes, as mulheres perdem chances porque não têm com quem deixar os filhos. Vamos realizar discussões para, então, gerar resultados práticos para a melhoria das condições de trabalho e criação de oportunidades", destaca Candeias.
Reunião
Reunião contou com a participação de representantes de diversas instituições Crédito: Divulgação/SRTES

Pilares

Os pilares da Rede Capixaba Mulher e Trabalho são:
  • Inclusão da mulher no mercado de trabalho com equidade;
  • Promoção do ensino profissional e qualificação profissional;  
  • Combate à violência contra a mulher no âmbito profissional, como, por exemplo, assédio moral e sexual.
No que diz respeito à inclusão da mulher no mercado de trabalho com equidade, o superintendente do Trabalho explicou que o fórum tem a missão de propor mecanismos que ampliem as ofertas de trabalho para o público feminino, melhores condições remuneratórias e qualidade de vida.
Já em relação à qualificação profissional, com a parceria de instituições do Sistema S, como Sebrae, Sesi, e também a Ufes e o Ifes, a Rede propõe a ampliação e aprimoramento das ofertas de ensino profissional e qualificação voltados para mulheres. De acordo com Candeias, outras instituições voltadas para o ensino e qualificação profissional também deverão aderir à Rede.
Em relação ao combate à violência contra a mulher no mercado de trabalho, a iniciativa deverá potencializar ações já existentes por órgãos institucionais, além de desenvolver outras iniciativas de forma interinstitucional.
O superintendente disse ainda que uma nova reunião ocorrerá no dia 22 de março, na qual as instituições participantes vão assinar um termo de compromisso com a Rede Capixaba Mulher e Trabalho.
“Também serão definidos os comitês, as equipes de trabalho e o calendário anual, cuja periodicidade já foi estabelecida com reuniões mensais”, finalizou.
Na primeira reunião da Rede Capixaba Mulher e Trabalho, as instituições representadas foram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), a Ordem dos Advogados secção Espírito Santo (OAB/ES), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), as prefeituras da Grande Vitória, o Governo do Espírito Santo, e o Sistema S (Senai e Senac).

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