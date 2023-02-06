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Projeto ofere curso para criação de filmes sobre violência de gênero

Mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-bináries interessadas em aprender cinema poderão se inscrever, em março, para produzir curtas no CineMarias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2023 às 13:24

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 13:24

Curso de produção de curtas do projeto CineMarias
Curta produzido no projeto CineMarias Crédito: Zanete Dadalto / ArCo
O CineMarias abrirá, em março, inscrições para uma nova turma que produzirá curtas sobre violência de gênero e denúncias da Lei Maria da Penha. É o terceiro ano consecutivo do projeto, que também realiza mostras de cinema nacional e capixaba de filmes dirigidos pelo público feminino, além de shows, workshops e masterclasses gratuitos. 
Podem se inscrever jovens com idades entre 18 e 35 anos, que ainda recebem bolsa-auxílio pela participação. A capacitação dura quatro semanas, com aulas de Roteiro, Direção e Montagem, além de oficina prática simulando um set de filmagem, roda de acolhimento com bate-papo e palestra sobre a Lei Maria da Penha.
No ano passado, foram lançados 8 curtas inéditos pelo LAB Audiovisual, que é a etapa formativa do projeto voltado para mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-bináries. O objetivo, segundo o projeto, é "proporcionar às participantes uma qualificação técnica básica na área de audiovisual, trabalhando de forma poética e artística a reflexão e a memória sobre a mazela social das mulheres em situação de violência, e a falta de representatividade feminina no cinema, na mídia e nos espaços de poder".
Projeto Todas Elas
Em 2022, foram selecionadas 30 jovens que receberam bolsa de R$ 600, residentes da Grande Vitória e, prioritariamente, moradoras de comunidades atendidas pelo programa Estado Presente ou inscritas no CADÚnico. Desse grupo, também foram priorizadas pessoas com deficiências (PCDs) e que já sofreram algum tipo de violência ou mesmo acionaram a Lei Maria da Penha.
Os dados evidenciaram que, entre as inscritas, 69,6 % já sofreram algum tipo de violência (física, sexual, patrimonial ou moral), 68,5% se autodeclara negra (pretas e pardas) e a maioria possui renda de até um salário mínimo (66,3%).
As participantes produziram 3 filmes, que contaram com um lançamento especial em dezembro, durante a 1ª Mostra CineMarias —Corpo é Território, junto aos cinco curtas produzidos pelo LAB de 2021, período de pandemia, quando não houve Mostra presencial.

Inscrições para Mostras de cinema

Além disso, em abril de 2023, também está prevista a abertura de inscrições da 2ª Mostra CineMarias para filmes brasileiros produzidos por identidades femininas que compõem as duas mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros (nacional e capixaba). Serão selecionados 12 curtas (6 capixabas e 6 nacionais).
Mais informações do projeto podem ser acompanhadas pelo site cinemarias.com.br e instagram @cinemarias. As datas de inscrições das atividades serão divulgadas um mês antes da abertura nessas plataformas.

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