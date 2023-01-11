Filha de pastores morta pelo ex, Gabrielly queria dar vida melhor às filhas

Gabrielly Mennas da Silva, de 30 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro São Judas Tadeu, em Colatina. O principal suspeito é o ex-companheiro da mulher Crédito: Redes sociais

Filha de pastores, Gabrielly Menas da Silva, de 30 anos, era conhecida entre os moradores do bairro bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por ser gentil e carinhosa com todos. Ela trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas e sonhava em dar uma vida melhor para as filhas, de 5 anos e 12 anos.

Há uma semana, na noite da última quarta-feira (4), os planos e sonhos foram destruídos. Gabrielly foi assassinada a tiros dentro de casa . O principal suspeito do crime, Carlos Magno Farias Ramos, ex-companheiro da mulher, é procurado pela polícia.

Gabrielly aprendeu a costurar com a mãe, a também costureira Rosi Menas da Silva, e acabou seguindo a profissão. O irmão, Filippe Menas da Silva, conta que Gaby, como era carinhosamente chamada pela família, era "pé no chão" e tinha as filhas como prioridade na vida dela.

"Ela não falava muito de sonhos, mas o objetivo da vida dela era criar as filhas, dar uma vida melhor para elas." Filippe Menas da Silva - Irmão de Gabrielly

A mãe lembra da filha como uma pessoa bondosa. “Ela era uma filha de coração muito bom, para qualquer um. Tudo que você pedia para ela, ela dava. Ela tirava de onde não tinha para dar para outra pessoa”, conta Rosi.

Gabrielly Mennas da Silva, de 30 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro São Judas Tadeu, em Colatina. O principal suspeito é o ex-companheiro da mulher Crédito: Redes sociais

Os pais de Gabrielly são pastores em uma igreja evangélica do bairro São Judas Tadeu. Por vir de uma família conhecida, ela era querida pelos moradores do bairro “Ela não escolhia quem eram as pessoas que iria ajudar. Ela tinha um coração enorme. Sempre estava sorrindo e brincando”, afirma uma amiga da família, Maria da Conceição Barbosa

As duas filhas da mulher agora serão criadas pelos pais de Gabrielly. Para o pai, o servidor público João Marcelino Menas da Silva, as crianças são um pedaço da filha que vai permanecer com a família.

"Nada pode preencher esse vazio que fica. É um pedaço de nós que vai embora [..] Ela deixou para nós como herança as duas filhas, que nós vamos criar para ela." João Marcelino Menas da Silva - Pai de Gabrielly

Relacionamento conturbado

Gaby e Carlos, segundo a família, ficaram juntos por cerca de seis meses, e o homem não aceitava o fim do namoro. Por temer pela própria vida, Gabrielly havia pedido na Justiça uma medida protetiva contra o ex.

O irmão relatou em entrevista à TV Gazeta que, na tarde do dia do crime, o suspeito teria ido até o local de trabalho dela e feito ameaças de morte contra ela. A mulher chamou a polícia, foi levada para outro local, mas depois acabou voltando para casa. No Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consta o comunicado de descumprimento de medida protetiva.

Nas redes sociais, Gabrielly já tinha compartilhado prints de conversas com o ex, em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens, o suspeito diz: “vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo”.

Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina Crédito: Redes sociais

O crime

Gabrielly foi assassinada a tiros dentro de casa, no bairro São Judas Tadeu. O crime foi registrado por uma câmera de segurança da casa. As imagens mostram uma criança, sobrinha da mulher, correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada. Os tiros também quebraram a porta de vidro da casa.

Segundo a Polícia Militar, o homem pulou o muro da residência e realizou os disparos contra ela. Após o crime, o suspeito fugiu em um carro de cor preta. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito ainda não foi preso

Carlos Magno Farias Ramos, ex-companheiro de Gabrielly Mennas da Silva, é procurado pela polícia. Crédito: Redes sociais

A Justiça expediu um mandado de prisão contra o suspeito de matar Gabrielly. Carlos Magno Farias Ramos, ex-companheiro da mulher, é procurado pela polícia, mas ainda não foi localizado.