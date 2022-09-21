Lavradora morta pelo ex, Elivania sonhava em ter sua casa própria

Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, sonhava em ter sua casa própria Crédito: Montagem| A Gazeta

Natural de Manhuaçu, Minas Gerais, Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, era mãe de três filhas, de 16, 10 e 5 anos. A lavradora do interior de Iúna , na Região do Caparaó, morava em uma casa cedida pela mãe, mas sonhava em um dia ter condições de ter seu próprio lar. Para a família, ela sempre será lembrada pela alegria de viver.

"Elivania era uma mulher guerreira, que só pensava em trabalhar para sustentar as filhas, pois tinha medo de faltar o alimento pra casa. Ela era uma mulher muito alegre, sempre estava sorrindo e brincando. Gostava de conversar com todo mundo. Nunca tinha tempo ruim pra ela" Fernanda Siqueira - Irmã da vítima

Segundo a irmã Fernanda Siqueira, Elivania trabalhava na roça e a família residia em Perdição, zona rural do município de Iúna. “Minha mãe tinha uma casinha e deu para ela morar, criar as filhas. Mas o sonho que ela tinha era de ter condição de ter uma casa própria”, recorda Fernanda.

O CRIME

Durante a madrugada de domingo, 18 de setembro, a vítima bebia na companhia de dois homens quando foram surpreendidos pelo ex-marido dela. Ele invadiu a casa e atirou contra Elivania e um dos homens no local. Após o crime, Evaldo dos Santos, de 38 anos, fugiu, segundo a Polícia Civil

Segundo a família, o relacionamento durou três anos e era conturbado. O ex-marido fazia ameaças, caso ela terminasse com ele ou se alguém se envolvesse com Elivania.