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Montagem| A Gazeta
Violência contra a mulher

Lavradora morta pelo ex, Elivania sonhava em ter sua casa própria

A lavradora do interior de Iúna, na Região do Caparaó, foi assassinada a tiros pelo ex-marido Evaldo dos Santos, de 38 anos, que não aceitava o fim do relacionamento

Beatriz Caliman

Repórter

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 13:49

Publicado em

21 set 2022 às 13:49
Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, sonhava em ter sua casa própria
Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, sonhava em ter sua casa própria Crédito: Montagem| A Gazeta
Natural de Manhuaçu, Minas Gerais, Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, era mãe de três filhas, de 16, 10 e 5 anos. A lavradora do interior de Iúna, na Região do Caparaó, morava em uma casa cedida pela mãe, mas sonhava em um dia ter condições de ter seu próprio lar. Para a família, ela sempre será lembrada pela alegria de viver.
Na madrugada do último domingo (18), Elivania foi assassinada a tiros pelo ex marido, Evaldo dos Santos, de 38 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado há 15 dias.
Projeto Todas Elas
"Elivania era uma mulher guerreira, que só pensava em trabalhar para sustentar as filhas, pois tinha medo de faltar o alimento pra casa. Ela era uma mulher muito alegre, sempre estava sorrindo e brincando. Gostava de conversar com todo mundo. Nunca tinha tempo ruim pra ela"
Fernanda Siqueira - Irmã da vítima
Segundo a irmã Fernanda Siqueira, Elivania trabalhava na roça e a família residia em Perdição, zona rural do município de Iúna. “Minha mãe tinha uma casinha e deu para ela morar, criar as filhas. Mas o sonho que ela tinha era de ter condição de ter uma casa própria”, recorda Fernanda.

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O CRIME

Durante a madrugada de domingo, 18 de setembro, a vítima bebia na companhia de dois homens quando foram surpreendidos pelo ex-marido dela. Ele invadiu a casa e atirou contra Elivania e um dos homens no local. Após o crime, Evaldo dos Santos, de 38 anos, fugiu, segundo a Polícia Civil.
Segundo a família, o relacionamento durou três anos e era conturbado. O ex-marido fazia ameaças, caso ela terminasse com ele ou se alguém se envolvesse com Elivania.
Evaldo dos Santos, de 38 anos, segue foragido, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações da corporação, a vítima não possuía medida protetiva contra o suspeito.

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