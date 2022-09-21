Lavradora morta pelo ex, Elivania sonhava em ter sua casa própria

Natural de Manhuaçu, Minas Gerais, Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, era mãe de três filhas, de 16, 10 e 5 anos. A lavradora do interior de Iúna, na Região do Caparaó, morava em uma casa cedida pela mãe, mas sonhava em um dia ter condições de ter seu próprio lar. Para a família, ela sempre será lembrada pela alegria de viver.
Na madrugada do último domingo (18), Elivania foi assassinada a tiros pelo ex marido, Evaldo dos Santos, de 38 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado há 15 dias.
"Elivania era uma mulher guerreira, que só pensava em trabalhar para sustentar as filhas, pois tinha medo de faltar o alimento pra casa. Ela era uma mulher muito alegre, sempre estava sorrindo e brincando. Gostava de conversar com todo mundo. Nunca tinha tempo ruim pra ela"
Segundo a irmã Fernanda Siqueira, Elivania trabalhava na roça e a família residia em Perdição, zona rural do município de Iúna. “Minha mãe tinha uma casinha e deu para ela morar, criar as filhas. Mas o sonho que ela tinha era de ter condição de ter uma casa própria”, recorda Fernanda.
O CRIME
Durante a madrugada de domingo, 18 de setembro, a vítima bebia na companhia de dois homens quando foram surpreendidos pelo ex-marido dela. Ele invadiu a casa e atirou contra Elivania e um dos homens no local. Após o crime, Evaldo dos Santos, de 38 anos, fugiu, segundo a Polícia Civil.
Segundo a família, o relacionamento durou três anos e era conturbado. O ex-marido fazia ameaças, caso ela terminasse com ele ou se alguém se envolvesse com Elivania.
Evaldo dos Santos, de 38 anos, segue foragido, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações da corporação, a vítima não possuía medida protetiva contra o suspeito.