Número de feminicídios cai 20% no Espírito Santo em 2022

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo apresentou queda de 20,5% no número de feminicídios em 2022 comparado com 2021, conforme dados do Observatório da Segurança Pública. Na Grande Vitória, a queda nesse tipo de ocorrência foi ainda maior, uma redução de 33,3%, o melhor resultado desde 2016. Mas houve crescimento no número de homicídios de mulheres, na contramão do Estado.

Feminicídio é o assassinato cometido contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, seja por misoginia ou discriminação de gênero, da morte de mulheres em situação de violência doméstica ou de aversão ao gênero. Já o homicídio é definido pela conduta de matar alguém, como prevê o Código Penal.

Feminicídios no Espírito Santo:

2021: 39 casos

2022: 31 casos

Queda de 20,5%

Feminicídios na Grande Vitória:

2021: 15 casos

2022: 10 casos

Queda de 33,3%

No Estado, além da Grande Vitória (-33,3%), somente a Região Sul registrou queda de feminicídios (-75%). Na Região Serrana, o número de casos cresceu 50%. No Norte, o aumento foi de 25%, e na Região Noroeste o índice se manteve igual a 2021, com oito mortes.

A titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, ressaltou que o ano 2022 foi muito exitoso, com expressiva redução dos números de feminicídio. Ela destacou ainda que todos os casos consumados e tentados foram concluídos com indiciamento do autor, quase todos com prisão. “Nosso maior desafio é conseguir a redução dos números, pois cada vida vale muito para nós”, evidenciou a delegada.

Homicídios de mulheres

A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) registrou, em 2022, 39 mortes violentas de mulheres na Região Metropolitana, incluindo os 10 feminicídios, sendo que 15 ocorreram no município de Vila Velha, 10 no município da Serra, seguidos de seis registros em Vitória e Cariacica, e um em Guarapari e Viana.

Já no Observatório de Segurança Pública constam 42 homicídios de mulheres em 2021 e 47 em 2022, um crescimento de 11,9%. O índice difere do divulgado pela DHPM, porque a divisão informou apenas os casos que investigou. Outros, como a morte de um homem e uma mulher na mesma ocorrência, por exemplo, ficam com outras delegacias.

Homicídios de mulheres no Espírito Santo

2021: 107

2022: 91

Queda de 14,9%

Homicídios de mulheres na Grande Vitória:

2021: 42 casos

2022: 47 casos

Crescimento de 11,9%

Vítimas

Em todo o Estado, a maioria dos autores de feminicídios eram maridos (33,3%) ou companheiros (30%) das vítimas e usaram, preferencialmente, arma branca (45,2%) e arma de fogo (29%).

Já em relação aos homicídios de mulheres, a arma de fogo foi a mais usada (59%). Nesse tipo de ocorrência não há o detalhamento sobre a relação do autor e a vítima.