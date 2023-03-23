Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Militares no ES vão pagar dívida milionária de 25 anos

Acordo da associação com o banco credor reduziu significativamente o débito contraído em 1996 e ajuizado em 1998

Publicado em 23 de Março de 2023 às 15:14

Públicado em 

23 mar 2023 às 15:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do ES (ACS) anunciou que conseguiu a aprovação de um acordo, pelos seus associados, para pagar uma dívida de mais de R$ 63 milhões, em valores atualizados, e que já perdurava havia 25 anos. 
A dívida, que se arrasta desde 1996 junto ao banco BBC, foi parar na Justiça em 1998. De acordo com o sargento Carlos, 2º tesoureiro da ACS, inicialmente a dívida era de R$ 1,5 milhão. Mas em valores corrigidos, a ação chegou a R$ 63.059.676,03. Porém, com o acordo com a instituição financeira, a dívida caiu para R$ 2.640.000,00.
Após negociações com o credor, o presidente da ACS, Cabo Eugênio, diz que obteve uma proposta favorável para os militares e que, segundo ele, é compatível com orçamento anual da da Associação dos Cabos e Soldados da PM, que é de R$ 2,6 milhões.

Veja Também

PM do ES só tem um tenente e pode ter prejuízo de R$ 1 milhão. Entenda

Apoiadores fazem vaquinha para pagar advogados dos PMs presos no ES

No encontro, o diretor jurídico da entidade, sargento Moraes Dias, alertou que, como o processo já estava em fase de execução, a ACS era obrigada a pagar essa dívida. Caso contrário, a associação poderia acabar.
“Nós salvamos a Associação dos Cabos e Soldados e viramos uma página ruim da nossa associação. Hoje nós podemos bater no peito e dizer que conseguimos uma grande conquista para salvar nossa associação”, comemorou Cabo Eugênio, no final da assembleia geral da entidade representativa dos militares, realizada em um clube de Jardim Camburi.
Segundo Eugênio, a gestão da ACS no período 1998-2000 fechou um acordo com o banco BBC/Montevan. O banco emprestou dinheiro aos associados com aval da diretoria daquela gestão, porém ela não realizou os repasses deste empréstimo à instituição financeira, gerando um passivo milionário.
A proposta de quitação da dívida, aprovada por unanimidade nesta quarta-feira (22) por mais de 100 associados reunidos em assembleia geral extraordinária da ACS, prevê quitação financeira e desmobilização de patrimônio imobiliário da associação dos militares capixabas.

COMO FICOU O ACORDO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA DA ACS

  • Transferência de propriedade da ACS para a Massa Falida BBC Administração e Participações S/A Montevam Previdência Privada de quatro terrenos em Vila Velha, na região da Barra do Jucu, conhecido como Loteamento Solar dos Anjos, uma área não utilizada pela associação);
  • Transferência de propriedade de dois lotes da ACS, localizado em Alterosas, na Serra. De acordo com a associação, a área é subutilizada e pouco frequentada pelos militares;
  • Pagamento, à vista, de R$ 200 mil, no mês de abril de 2023;
  • Pagamento de 36 parcelas de R$ 40 mil por mês (totalizando R$ 1.440.000,00);
  • A possibilidade da Sede Administrativa da ACS, no bairro Joana d'Arc (Vitória), como garantia dos pagamentos, se necessário;

Veja Também

Projeto aumenta idade máxima para ingressar na PM no ES

Exclusivo: a versão dos PMs para a morte do adolescente em Pedro Canário

Mercado recebe o nome de PMs covardemente assassinados no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

dividas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados