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Leonel Ximenes

Projeto aumenta idade máxima para ingressar na PM no ES

Atualmente, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos ao efetuar a inscrição para o concurso

Públicado em 

06 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quartel da Polícia Militar do ES
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) apresentou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 7/2023, na Assembleia Legislativa, que aumenta a idade máxima para ingresso na Polícia Militar. Atualmente, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos ao efetuar a inscrição, para que possa estar apto para o processo de seleção.
Pela mudança proposta pelo parlamentar, essa idade máxima passaria para 35 anos. “A idade limite para o ingresso nos quadros da Polícia Militar encontra-se ultrapassada, especialmente considerando que os candidatos vão ter de passar por Teste de Aptidão Física (TAF). Assim, não há motivos para impedir o ingresso de pessoas apenas diante da idade, mesmo após a comprovação de aptidão física, e também mental, para o exercício da função policial”, argumenta Bahiense.

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O parlamentar ressalta que o projeto oferecerá mais chances para aqueles que sonham em ingressar na carreira policial. “O candidato, por exemplo, pode não ter ido tão bem em um certame, mas com a ampliação da idade e tendo toda a capacidade física e mental, poderá estar competitivo para poder passar na prova.”
Bahiense destaca que houve aumento na expectativa de vida no Brasil e que há mais promoção de cuidados com a saúde.
“Mudou muito o perfil de quem tem 35 anos. Quando houve a criação da lei de 1978, que dispõe sobre o estatuto da PM, a pessoa, com essa idade, era analisada de outra maneira. Vemos, atualmente, homens e mulheres de 35 anos muito joviais, mas maduros mentalmente, e com capacidade para trabalhar. Certamente, atendendo todas as condicionantes, seriam excelentes reforços para a corporação.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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