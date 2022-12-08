Quando os policiais militares se tornam prisioneiros da repetição

O mito de Sísifo constitui uma história da Grécia antiga sobre um castigo aplicado por Hades (Deus dos infernos) a Sísifo por haver fugido de seus calabouços para o mundo dos vivos. O castigo representa o hercúleo esforço do empurrar uma grande e pesada pedra ao gume de uma íngreme montanha. Pouco mais da metade a pedra desce em função de seu peso, e Sísifo repete o feito pela eternidade.

Na segurança pública, os “Sísifos” seriam representados pelos policiais militares, profissionais da polícia ostensiva e que mais se encontram próximos dos conflitos na sociedade e se coincidem com o mesmo drama: mesmos indivíduos sendo encontrados várias vezes, depois de repetidas práticas delituosas e esforços hercúleos para detê-los.

Associado a esse adoecido cenário, acrescentamos a atual pedagogia midiática: divulgações irrefletidas dessas cenas, títulos espetaculosos e cobranças para uma “definitiva” solução por parte da PM. Mas há questões centrais que não são noticiadas de forma mais emblemática: por que estão soltos? Quais os dispositivos legais que os mantêm impunes? As fotos de prisões e apreensões com empenhos gigantescos de um hercúleo aparato policial foram suficientemente eficientes e eficazes?

Sem dúvidas, há um imenso abismo: a alimentação de um cenário irrefletido sobre o qual as PMs do Brasil são máquinas que resolverão o problema. Ledo engano. Essas questões geralmente submergem a uma zona escura e a permanência de uma população desinformada sobre esse sistema ineficiente. Por outro lado, prisões superlotadas não agregam e geram enormes custos estatais.

A situação nos remete enquanto cidadãos a uma escolha: ou construímos mais presídios protegendo as pessoas de bem ou novos tipos punitivos seriamente responsabilizadores devem ser repensados ou ainda continuarmos a política de desencarceramentos protegendo pessoas que lamentavelmente optaram pelas piores alternativas.

As escolhas individuais são pessoais. Para os autores do livro “Bandolatria de Democídio”, Leonardo Giardin de Souza e Diego Pessi: “Deve-se, antes de mais nada, apresentar ao delinquente uma visão realista e acurada dele mesmo, com o objetivo de ensiná-lo a identificar os padrões de pensamento que o levaram a adotar um comportamento criminoso. É fundamental insistir que os criminosos sejam tratados como responsáveis pelos seus atos, e vistos (inclusive por si próprios) não como vítimas, mas vitimadores”.