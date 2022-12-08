A partir de 2023, 1.450 viaturas do Espírito Santo serão equipadas com câmeras e leitores de biometria. A medida, segundo o governo, vai agilizar o atendimento das ocorrências. Essas novas ferramentas vão permitir o reconhecimento de placas de veículo, leitura biométrica in loco e estarão diretamente ligados ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Polícia Militar e A partir delas, o Ciodes poderá identificar a viatura mais próxima das ocorrências, além de monitorar em tempo real o percurso dos veículos e a interação com os solicitantes. As viaturas do Corpo de Bombeiros Polícia Civil , 750 na Grande Vitória e outras 700 no interior do Estado, receberão os equipamentos.

A câmera vai ler automaticamente placas de veículos e fazer a busca no banco de dados para saber se há restrição de furto e roubo. Já o leitor biométrico será uma ferramenta a mais para identificar pessoas abordadas, dificultando o uso de documento de identidade falsos, por exemplo.



Viaturas contarão com novas tecnologias para auxiliar em ocorrências Crédito: Helio Filho/Secom ES

Your browser does not support the audio element. Viaturas da PM no ES terão câmeras e leitores biométricos

Segundo o titular da pasta no Estado, coronel Marcio Celante, a aquisição dos novos equipamentos custou cerca de R$ 10 milhões. “O valor unitário é de R$ 4 mil pelo leitor biométrico e R$ 900 para câmera com o leitor de placas”, especificou.

Além do Espírito Santo, outros Estados já investiram em ferramentas de computação embarcada, como é o caso do Mato Grosso que, em 2015, adicionou tablets às viaturas da Polícia Militar que atuavam no patrulhamento ostensivo de algumas cidades; e São Paulo , que, em 2022, passou a utilizar sistemas de controle e monitoramento dos transportes públicos na capital.

Aplicativo

Além dos equipamentos que serão adicionados às viaturas, o aplicativo Conexão Ciodes vai permitir aos agentes receber e encerrar as ocorrências por um smartphone, além de utilizar o recurso de transcrição de voz para dar mais agilidade na confecção de boletins.