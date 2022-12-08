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Tecnologia

Viaturas da PM no ES terão câmeras e leitores biométricos

Equipamentos farão leitura de placas dos veículos e consulta de aplicativo para verificar situação das pessoas abordadas pelos policiais

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 08:14

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

08 dez 2022 às 08:14
A partir de 2023, 1.450 viaturas do Espírito Santo serão equipadas com câmeras e leitores de biometria. A medida, segundo o governo, vai agilizar o atendimento das ocorrências. Essas novas ferramentas vão permitir o reconhecimento de placas de veículo, leitura biométrica in loco e estarão diretamente ligados ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). 
A partir delas, o Ciodes poderá  identificar a viatura mais próxima das ocorrências, além de monitorar em tempo real o percurso dos veículos e a interação com os solicitantes. As viaturas do Corpo de BombeirosPolícia Militar e Polícia Civil, 750 na Grande Vitória e outras 700 no interior do Estado, receberão os equipamentos. 
A câmera vai ler automaticamente placas de veículos e fazer a busca no banco de dados para saber se há restrição de furto e roubo. Já o leitor biométrico será uma ferramenta a mais para identificar pessoas abordadas, dificultando o uso de documento de identidade falsos, por exemplo.
Viaturas e policiais militares no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Vitória
Viaturas contarão com novas tecnologias para auxiliar em ocorrências Crédito: Helio Filho/Secom ES
Viaturas da PM no ES terão câmeras e leitores biométricos
As medidas se somam à contratação feita também pelo governo estadual de um  software de leitura facial que será adicionado às câmeras do Cerco Inteligente.
Segundo o titular da pasta no Estado, coronel Marcio Celante, a aquisição dos novos equipamentos custou cerca de R$ 10 milhões. “O valor unitário é de R$ 4 mil pelo leitor biométrico e R$ 900 para câmera com o leitor de placas”, especificou.
Além do Espírito Santo, outros Estados já investiram em ferramentas de computação embarcada, como é o caso do Mato Grosso que, em 2015, adicionou tablets às viaturas da Polícia Militar que atuavam no patrulhamento ostensivo de algumas cidades; e São Paulo, que, em 2022, passou a utilizar sistemas de controle e monitoramento dos transportes públicos na capital.

Aplicativo

Além dos equipamentos que serão adicionados às viaturas, o aplicativo Conexão Ciodes vai permitir aos agentes receber e encerrar as ocorrências por um smartphone, além de utilizar o recurso de transcrição de voz para dar mais agilidade na confecção de boletins.
Outras funcionalidades do aplicativo são: consulta de pessoa com uso do leitor biométrico; consulta de veículos, que utiliza a câmera com leitor OCR (Optical Character Recognition, ou Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), que identifica veículos com restrição por furto ou roubo; e funcionamento offline, que permite o servidor trabalhar até em áreas que não têm sinal de internet.

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