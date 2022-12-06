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Golaço do Pombo

Com ajuda de Richarlison, diarista tem casa reconstruída em Cachoeiro

Em agosto de 2020, Nilcileni Nicácio perdeu a casa em um incêndio. Entre as muitas doações recebidas, uma delas veio do craque capixaba, que brilha na Copa do Catar

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 14:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 dez 2022 às 14:32
Moradora de Cachoeiro diz que Richarlison a ajudou a reconstruir casa após incêndio
Moradora de Cachoeiro diz que Richarlison a ajudou a reconstruir casa após incêndio Crédito: Filipe Vargas
Após um ano e meio de uma tragédia pessoal, a moradora de Cachoeiro de Itapemirim, Nilcileni Nicácio voltou a sorrir. A casa dela, no bairro Monte Belo, foi incendiada pelo próprio filho. Depois de muitas doações e ajuda, a residência foi reconstruída. Um dos que se solidarizaram com a história da diarista e a ajudou foi o jogador Richarlison, atacante da Seleção Brasileira. 
O incêndio foi causado pelo filho dela que, na época, tinha problemas com drogas. Tudo que a diarista ela havia conquistado a longo da vida se perdeu. Mas a solidariedade de muitas pessoas mudou a vida da família.
Pelas redes sociais, o atacante entrou em contato com a família para ajudar. “Minha casa foi reconstruída do zero. Hoje, quero agradecer a todos que ajudaram do bairro, gente que nem conheço e teve o Richarlison que quero agradecer”, conta a moradora em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Alice Souza.
De doação em doação a família Nicácio conseguiu arrecadar R$ 30 mil, o que ajudou a reconstruir a casa. Até os móveis, são fruto da solidariedade de outras pessoas. Durante o período sem casa, a diarista viveu de aluguel social, custeado pela prefeitura.
“Estava ansiosa de voltar para minha casa. Foi uma alegria enorme voltar. A casa ficou maior e melhor do que antes. Meus móveis também são doações. Tem muita gente boa no mundo. Quero agradecer a todos, de coração, que me ajudaram”, disse a diarista.
Na casa da moradora, a torcida pelo camisa nove vai além dos campos, já que ele vai sempre fazer parte da história da família. “Torço pelo Brasil e por ele também chegar a final”, disse Nilcileni Nicácio.

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