Com ajuda de Richarlison, diarista tem casa reconstruída em Cachoeiro

Moradora de Cachoeiro diz que Richarlison a ajudou a reconstruir casa após incêndio Crédito: Filipe Vargas

Após um ano e meio de uma tragédia pessoal, a moradora de Cachoeiro de Itapemirim , Nilcileni Nicácio voltou a sorrir. A casa dela, no bairro Monte Belo, foi incendiada pelo próprio filho. Depois de muitas doações e ajuda, a residência foi reconstruída. Um dos que se solidarizaram com a história da diarista e a ajudou foi o jogador Richarlison , atacante da Seleção Brasileira.

O incêndio foi causado pelo filho dela que, na época, tinha problemas com drogas. Tudo que a diarista ela havia conquistado a longo da vida se perdeu. Mas a solidariedade de muitas pessoas mudou a vida da família.

TV Gazeta Sul, Alice Souza. Pelas redes sociais, o atacante entrou em contato com a família para ajudar. “Minha casa foi reconstruída do zero. Hoje, quero agradecer a todos que ajudaram do bairro, gente que nem conheço e teve o Richarlison que quero agradecer”, conta a moradora em entrevista a repórter da, Alice Souza.

De doação em doação a família Nicácio conseguiu arrecadar R$ 30 mil, o que ajudou a reconstruir a casa. Até os móveis, são fruto da solidariedade de outras pessoas. Durante o período sem casa, a diarista viveu de aluguel social, custeado pela prefeitura.

“Estava ansiosa de voltar para minha casa. Foi uma alegria enorme voltar. A casa ficou maior e melhor do que antes. Meus móveis também são doações. Tem muita gente boa no mundo. Quero agradecer a todos, de coração, que me ajudaram”, disse a diarista.