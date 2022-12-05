Richarlison é comparado a Ronaldo Fenômeno em rede social da Copa

Autor do terceiro do Brasil na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, Richarlison voltou a ser assunto nas redes sociais, inclusive na oficial da Copa do Mundo do Catar.
No Instagram da competição, a Fifa publicou uma imagem em que o capixaba aparece tendo seu cabelo editado, de forma digital, até assumir o penteado adotado por Ronaldo Fenômeno na fase final da Copa do Mundo de 2002, na qual o Brasil foi pentacampeão.
"Canalizando seu R9 interior", escreveu a Fifa. O gol marcado sobre a Coreia do Sul foi o terceiro de Richarlison nesta Copa. Em 2002, Ronaldo foi o artilheiro do Mundial, com oito gols.