  • Richarlison é comparado a Ronaldo Fenômeno em rede social da Copa
Capixaba em alta

Richarlison é comparado a Ronaldo Fenômeno em rede social da Copa

Publicação no Instagram oficial do Mundial faz transformação do atual camisa 9 no artilheiro do penta na Copa de 2002
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2022 às 18:53

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 18:53

O time do Brasil venceu a seleção do Japão na Copa do Mundo do Catar
Richarlison comemora com o restante da Seleção após a classificação Crédito: Vitor Jubini
Autor do terceiro do Brasil na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, Richarlison voltou a ser assunto nas redes sociais, inclusive na oficial da Copa do Mundo do Catar.
No Instagram da competição, a Fifa publicou uma imagem em que o capixaba aparece tendo seu cabelo editado, de forma digital,  até assumir o penteado adotado por Ronaldo Fenômeno na fase final da Copa do Mundo de 2002, na qual o Brasil foi pentacampeão.
"Canalizando seu R9 interior", escreveu a Fifa. O gol marcado sobre a Coreia do Sul foi o terceiro de Richarlison nesta Copa. Em 2002, Ronaldo foi o artilheiro do Mundial, com oito gols.

