Chef capixaba ganha estrela Michelin com restaurante 'Frevo' nos EUA

A estrela Michelin é uma avaliação que atesta a qualidade dos restaurantes. Ela surgiu com a criação de outro item famoso, o Guia Michelin. Elaborado nos anos 1900 pelos irmãos André Michelin e Edouard Michelin, a primeira edição do material tinha como objetivo ajudar motoristas em viagens, inclusive com dicas de onde comer.

Hoje em dia, ela distribui estrelas (em uma escala de 1 a 3) a restaurantes do mundo inteiro, atestando a qualidade dos serviços, da comida, da experiência, entre outros. É uma das condecorações mais importantes do segmento. As notas são atribuídas por inspetores do guia, que, anonimamente, visitam e comem no local.

Ou seja, não há a premiação de um prato, mas de toda a experiência que o cliente tem no local.