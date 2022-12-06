Chef capixaba ganha estrela Michelin com restaurante 'Frevo' nos EUA

Onde você nasceu e há quanto tempo deixou o ES?
Como entrou no mundo da Gastronomia?
Como surgiu a parceria com o chef português?
E como foi receber a estrela Michelin?
O que é a estrela Michelin?
A estrela Michelin é uma avaliação que atesta a qualidade dos restaurantes. Ela surgiu com a criação de outro item famoso, o Guia Michelin. Elaborado nos anos 1900 pelos irmãos André Michelin e Edouard Michelin, a primeira edição do material tinha como objetivo ajudar motoristas em viagens, inclusive com dicas de onde comer.
Hoje em dia, ela distribui estrelas (em uma escala de 1 a 3) a restaurantes do mundo inteiro, atestando a qualidade dos serviços, da comida, da experiência, entre outros. É uma das condecorações mais importantes do segmento. As notas são atribuídas por inspetores do guia, que, anonimamente, visitam e comem no local.
Ou seja, não há a premiação de um prato, mas de toda a experiência que o cliente tem no local.
Por que o restaurante conseguiu se diferenciar?
Do que mais sente falta no Brasil?
E você consegue colocar a brasilidade nos seus pratos?
O choque cultural nesses países por onde passou foi muito grande?
Fora do trabalho, o que mais gosta de fazer em NY?
Que mensagem/conselho daria para os “novos chefs”?
A caminhada de Franco Sampogna
Franco Sampogna mudou-se para a França aos 17 anos. Depois de se formar na escola de culinária, Sampogna continuou a melhorar suas habilidades culinárias trabalhando ao lado de chefs com estrelas Michelin, como Fabrice Vulin no La Chèvre d'Or no sul da França, Guy Savoy na Rue Troyon e Alain Ducasse no Hotel Plaza Athénée , ambos em Paris. Em 2015, Sampogna conquistou o segundo lugar no Concurso Internacional de Jovens Chefs de San Pellegrino.
Em 2016, mudou-se para Nova York para abrir o Jema, que foi prontamente aclamado como o Melhor Restaurante Refinado 2017 em Long Island antes de abrir seu primeiro empreendimento como proprietário – Frevo, em maio de 2019. Em 2020, Sampogna foi anunciado como o destaque culinário do 30 Under 30 na Forbes Brasil.