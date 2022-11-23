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Path of love: foto de Diogo Loureiro ganhou o primeiro lugar na categoria "Maternidade" do NAPCP International Image Competion Diogo Loureiro
Reconhecimento

'Caminho do amor': capixaba ganha prêmio internacional de fotografia

Competição da NAPCP divulgou as fotos vencedoras neste mês; Diogo Loureiro levou 1° lugar da categoria 'Maternidade' com imagem de família na Ilha do Frade

Larissa Avilez

Repórter

Publicado em

23 nov 2022 às 17:19
Path of love: foto de Diogo Loureiro ganhou o primeiro lugar na categoria "Maternidade" do NAPCP International Image Competion Crédito: Diogo Loureiro
Um céu alaranjado deslumbrante, os prédios de Vitória ao fundo e uma família jovem em contraluz: foi com essa linda cena enquadrada que o capixaba Diogo Loureiro Zippinotti, de 42 anos, ganhou um prêmio internacional de fotografia, cujo resultado foi divulgado no último dia 16 de novembro.
Primeiro lugar na categoria "Maternidade" do NAPCP International Image Competion, a foto foi tirada em julho, na Ilha do Frade, na Capital. As silhuetas no clique são da Kamilla, do Leonardo e do Caleb — além da pequena Liv, que na época ainda estava dentro da barriga da mãe.
"É uma família de Vila Velha que mora no País de Gales. Eles vieram para Vitória, estavam grávidos do segundo filho e quiseram fazer um novo ensaio conosco. Na foto, eles ainda não sabiam se era menino ou menina"
Diogo Loureiro Zippinotti - Fotógrafo
Segundo Diogo, a inscrição se deu em agosto e participaram da competição fotógrafos de 26 países. "É um mix de sentimentos, porque são pessoas extremamente talentosas e de culturas diferentes. Os juízes sempre mudam e é difícil saber se aquilo que você enviou vai agradar", disse.
Ainda assim, ele recebeu o tão esperando e-mail confirmando o primeiro lugar. "Há três anos não participava porque tive que me reinventar e abrir mão de algumas coisas devido à pandemia. Fiquei extasiado com o resultado, sem saber o que falar, feliz demais", continuou.
No e-mail, a confirmação do primeiro lugar com a foto vencedora e o selo do NAPCP International Image Competion 2022
No e-mail, a confirmação do primeiro lugar com a foto vencedora e o selo do NAPCP International Image Competion 2022 Crédito: Divulgação | NAPCP
Ao lado da esposa Joice Vicente Zippinotti, ele se dedica à fotografia desde 2011, quando largou o emprego em uma siderúrgica para se dedicar exclusivamente às câmeras — o mesmo feito pela companheira, que trabalhava como fonoaudióloga. Hoje, os dois são especializados em retratar famílias, gestantes e festas infantis.
"A espontaneidade é marcante na nossa foto. Sempre queremos mostrar a essência de quem fotografamos, queremos que relembrem o sentimento. Outra característica é a luz natural. Gostamos de trabalhar só com ela: contraluz, luz de final de tarde ou início da manhã, que é mais suave", explicou Diogo.

SOAP BUBBLES

Além da primeira colocação com a foto "Path of Love" ("caminho do amor", na tradução livre em português), Diogo Loureiro obteve o segundo lugar na categoria "Família" com a foto denominada "Soap Bubble" ("bolhas de sabão") — outra imagem feita em território capixaba.
Soap bubble: foto de Diogo Loureiro levou segundo lugar na categoria
Soap bubble: foto de Diogo Loureiro levou segundo lugar na categoria "Família" do NAPCP International Image Competion Crédito: Diogo Loureiro
Na fotografia estão retratados Wellington e Margô, acompanhados das duas filhas: Beatriz e Joana. "Já tínhamos feito a gestação deles. Foi um ensaio para renovar o arquivo da família, em março. Em um campo na Serra, eles levaram coisas para brincar, bem lifestyle mesmo", analisou.
Ao todo, o casal de fotógrafos inscreveu cinco trabalhos na edição deste ano. Anteriormente, Diogo e Joice já tinham conquistado o segundo lugar do NAPCP International Image Competion 2019 com um retrato de dois bebês com síndrome de Down. Além de quatro fotos com honra ao mérito.

Loureiros Fotografia

"Não há premiação em dinheiro, mas ajuda muito na exposição do nosso trabalho. As fotos são expostas e os vencedores terão entrevistas publicadas na revista Inspired. É um reconhecimento que colabora bastante com o nosso trabalho, inclusive internacionalmente", completou Diogo.

O PRÊMIO

A competição internacional de fotografia na qual o capixaba foi premiado existe desde 2010 e é uma iniciativa da National Association of Professional Child Photographers (NAPCP) – um nome grande que pode ser traduzido como "Associação Nacional de Fotógrafos Profissionais de Criança".
O prêmio é dividido em oito categorias: maternidade, nascimento, recém-nascido, bebê, criança, adolescente, irmãos e família. Em cada uma são premiadas as três melhores fotos. A comissão avaliadora, composta por três juízes, avalia: impacto (com peso de 40%), criatividade e estilo (30%) e técnica (30%).

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