De crimes à arte: a ligação de policial do ES com fotos de casamento

Aline e Paulo fizeram um ensaio em Fernando de Noronha, em 2015 Crédito: Schmitz Fotografia

Durante a semana, Adam Cristian Shcmitz Dias trabalha como escrivão na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica , redigindo documentos que vão colaborar para as investigações de assassinatos, por exemplo. Mas, aos fins de semana, ele deixa a função na Polícia Civil para encarar outra missão: a de fotografar casamentos — o momento do tão esperado "sim" e um dos momentos mais felizes da vida dos noivos.

As duas funções, que à primeira vista parecem tão antagônicas, são conciliadas por Adam desde 2013. O policial civil garante que essa dualidade é extremamente positiva para ele, assegurando ter certo equilíbrio no dia a dia. "Durante a semana eu sofro um pouquinho, mas, no sábado eu compenso", admite.

"Na DHPP (de Cariacica) trabalho com momentos muito ruins. Ouço sempre pai, mãe e irmão que perderam familiares. Acabamos absorvendo um pouco da dor e isso é compensado aos fins de semana, porque o casamento é um momento de grande felicidade" Adam Cristian Shcmitz Dias - Escrivão e fotógrafo

Nascido no Rio Grande do Sul , ele conta que a fotografia surgiu como um passatempo, principalmente nas viagens à cidade de Gramado, para as quais sempre levava a câmera. Aos poucos, ele passou a registrar aniversários e casamentos de pessoas conhecidas, até que surgiu o primeiro trabalho, já no Espírito Santo

Merieli e Vitor fizeram um ensaio de pré casamento em agosto de 2019, em Gramado (RS) Crédito: Schmitz Fotografia

Embora seja gaúcho, Adam se mudou para o Estado quando tinha apenas três anos. "Já sou naturalizado capixaba", brinca. O convite inicial para fotografar profissionalmente veio quando ele ajudou outro fotógrafo no casamento da prima da esposa, realizado no município de Afonso Cláudio , na Região Serrana capixaba.

A partir daquele momento, os trabalhos com a máquina nas mãos só aumentaram: os oito casamentos em 2013 viraram 21 no ano seguinte. Em 2015, o número já havia saltado para 54. Hoje em dia, Adam conta com uma equipe composta por três profissionais e a fotografia passou a ser a principal fonte de renda dele.

Foto bem humorada comemora a união de Jéssica e Bruno, feita em novembro de 2019, com o mar da Serra de fundo Crédito: Schmitz Fotografia

Do início dessa jornada, ele destaca fotos feitas em Vila Velha , de um casal cujo noivo era norte-americano. "Ele era muito tímido e eu acabei fazendo amizade. Como eles iam casar também nos Estados Unidos, a esposa não quis arriscar com uma nova empresa. Foi em Baltimore, em um castelo muito bonito", lembra o escrivão e fotógrafo sobre o trabalho feito pela equipe.

De lá para cá, a equipe de Adam percorreu vários países, como México, Alemanha, Holanda, Luxemburgo, Itália, Canadá, Grécia e Emirados Árabes. Devido ao trabalho na DHPP de Cariacica e a outros compromissos, ele nunca saiu do país para fotografar, o que não significa que tenha feito poucas viagens.

Fotos e amor ao redor do mundo

"Eu gosto muito de fotografar em Pedra Azul. Como o cenário é muito bonito, seguro e com as temperaturas amenas, os noivos tendem a achar que estão passeando. Ficam mais confortáveis e espontâneos" Adam Cristian Shcmitz Dias - Escrivão e fotógrafo

Justamente no distrito é que Adam fez um ensaio que o marcou. "Era um casal de engenheiros do Rio de Janeiro que agendou as fotos para a terça-feira anterior ao casamento. Ou seja, não dava para remarcar. Cheguei lá e estava com uma garoa fina e, na cabeça deles, não ia ter como fazer fotos boas", conta.

Jéssica e Bruno foi um dos casais que escolheu o município de Domingos Martins para fazer o ensaio de pré-casamento Crédito: Schmitz Fotografia

"Os noivos eram a mais autêntica expressão da derrota humana. Estavam arrasados, mas brinquei que eu era igual o Ayrton Senna, melhor na chuva. O meu colega segurou o guarda-chuva sobre eles e só tirava na hora do clique. Ao todo, fiz 80 fotos e eles ficaram felizes. A experiência foi inesquecível", completa.

Outro ensaio feito em 2016 também disputa espaço na memória e no coração do fotógrafo, mas por um motivo diferente. "Eu cheguei no ponto de encontro em Aracruz e os noivos haviam acabado de brigar. Estavam um de frente para o outro, os dois com os braços cruzados e de pé", lembra Adam.

Conversando sobre aviação, ele conseguiu conquistar a simpatia do noivo, que era piloto. "O noivo costuma ser o mais resistente durante os ensaios, mas quando pedi para o casal sentar em um matinho, a noiva é que ficou com medo e ele que começou a insistir para fazer a foto. Isso me marcou muito", diz.

Thaís e Sérgio escolheram Aracruz, no Litoral Norte capixaba, para fazerem fotos em 2018 Crédito: Schmitz Fotografias

Devido à pandemia do novo coronavírus , Adam também viu — assim como milhares de empreendedores da área de eventos — a procura pelos serviços diminuir. Com a baixa demanda, dois funcionários deixaram a equipe, que chegou a ser composta por seis profissionais em 2019, auge da empresa.

No entanto, agora que mais da metade da população capixaba já foi parcialmente imunizada contra a Covid-19, ele comemora a agenda ocupada até o início de dezembro, mas garante que, ainda assim, não pretende largar a carreira na Polícia Civil do Espírito Santo, onde já está prestes a completar 15 anos.

Casamentos de Norte a Sul do ES

ENTRADA NA POLÍCIA TAMBÉM FOI QUASE POR ACASO

Aos 46 anos, Adam conta que trabalhava como advogado tributarista em um escritório de Vitória e não tinha nenhuma pretensão de virar policial. Porém, a namorada da época estava na pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), prestava concursos e o incentivou a fazer o mesmo.

Adam Cristian Shcmitz Dias ao lado de noivos que fotografou Crédito: Acervo pessoal

"Eu fiz sem estudar e só soube que tinha passado porque a secretária de onde eu trabalhava viu meu nome na lista de aprovados e me avisou quando cheguei ao serviço. Naquele momento, já era a convocação para o teste físico, que seria realizado na semana seguinte", relembra sobre a reviravolta em 2005.