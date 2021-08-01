Perspectiva forçada: capixabas se divertem criando 'foto ilusão'; veja dicas

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Xis...Pausa para o flash! Que a fotografia é uma forma de registrar bons momentos, todo mundo já sabe! Agora, que esse instrumento de contar história pode ser um espaço de extroversão e criatividade, bom, nem todos já experimentaram.

E é isso que vamos apresentar aqui, um estilo de foto para lá de curioso, divertido e que causa confusão em muitas mentes por aí: a foto ilusão. Ela consiste na prática da perspectiva forçada. Se você não entende de fotografia deve estar se perguntando que prática é essa. Nada mais é quando usamos a distância e o ângulo certo para criar uma ilusão de ótica.

Aquela famosa foto tentando colocar o sol entre as mãos é usando a perspectiva forçada. Seja colocando o objeto mais a frente de onde posamos, aparecendo na frente de alguns pontos ou objetos, a técnica rende cliques divertidos.

Uma dica importante é sempre lembrar da distância aparente entre os objetos e pessoas. Além disso, a dica é trabalhar em conjunto com os "modelos", dirigindo a cena e pedindo para que elas se movam e se ajustem na melhor pose possível.

O Marlon Turco é um dos que usou a criatividade e, junto ao filho, criou uma foto divertida em um ponto turístico bem conhecido no Espírito Santo. Ele conta como tirou a foto no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. "Eu pedi pro meu filho fazer essa pose, como se tivesse empurrando a pedra mesmo. Deu muitas curtidas e compartilhamento", afirma Turco.

Filho de Marlon Turco ''empurrando'' a Pedra da Cebola Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Já André Oliveira fez uma foto em um estilo radical junto com o seu colega Wanderson Monteiro. André afirma que "todo mundo acha que essa foto é montagem", mas foi tirada durante uma trilha na Gruta da Onça.

O Wanderson, seu companheiro da foto, pontua que "simplesmente pulei atrás de André e cruzei as pernas rapidamente". Nesse caso, a câmera fez seu trabalho perfeitamente e pegou o exato segundo da pose no ar.

Montagem? Não... o registro perfeito Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

A foto ilusão não é montagem. A diferença é que nesse estilo vale de tudo para conseguir o clique perfeito! E quando falamos que tudo é válido, é sobre poses e materiais diversos que podem ser alocados de forma a criar uma ilusão.

Wanderson conta dos vários materiais que ele e seu parceiro, André, usam para causar um efeito misterioso na foto. "A gente utiliza garrafa que encontramos, espelho, lâmpada. Gosto de acrescentar a criatividade, perspectiva e qualquer outro fator que dá um incremento a mais na foto", conta.

A foto ilusão brinca com a perspectiva e com a mente Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Além dos materiais, a natureza também precisa fazer um ‘’xis’’, para a foto. O fotógrafo Fabrício Yee utiliza muito o sol e a lua como componentes da foto. "A gente tem, praticamente, um ou dois dias do mês para conseguir fazer as fotos", conta se referindo a pegar a lua cheia em seu ápice. "São os dias em que a lua está com 99% ou 100% já cheia’’, revela Fabrício.

Além disso, ele revela que o horário mais ideal para fazer a foto é quando o sol tá se pondo e a lua tá nascendo - ou o inverso.

Fotografia tirada por Fabrício Yee Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Outras capixabas que optaram por mexer com a perspectiva fotográfica foram Camila França e a Dany Lourenço. Camila conta a experiência, onde resolveu fazer um tour para subir morro do moreno. "Deu um pouquinho de trabalho, porque a gente estava cansada de subir o morro", afirma. E com muito alívio, Dany relata "em uma das cinquenta tentativas, saiu a foto que a gente queria".

Dany Lourenço brincando com a perspectiva entre o Morro do Moreno e a Terceira Ponte Crédito: Imagens/TV Gazeta ES