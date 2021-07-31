SUP Yoga: atividade física em alto mar faz sucesso no ES

Uma nova modalidade esportiva tem causado, nada mais nada menos, do que relaxamento em alto mar. Chamada de SUP Yoga, essa prática reúne a prancha do stand up, paddle board, com o que o nome já diz, a yoga. Se equilibrar na prancha em meio ao mar enquanto faz acrobacias parece ser um tanto impossível, mas, na verdade, é uma forma de se acalmar em meio a agitação da vida.
A instrutora de Hatha Yoga, Marina Paulina, explica um pouco da técnica e conta a sua prática. "Com a união do yoga e o stand up, a gente tem um desafio a mais, mas também desfrutamos de um contato direto com a natureza, com a praia e o pé na areia", conta Marina.
E não pense que há problema em se desequilibrar! Além de fazer parte da prática, a instrutora afirma que "quando desequilibra, a gente cai no mar. Então, acaba sendo uma prática de SUP Yoga bem divertida também".
Marina comenta que, geralmente, o primeiro impacto das pessoas com a atividade é a resistência, o medo e o achar que não consegue. No entanto, há espaço para todos no mar capixaba. "Temos vários cantinhos especiais aqui na Grande Vitória, na orla, no litoral", pontua Paulina.
E o que torna a experiência ainda mais proveitosa e leve, segundo Marina, é estar trabalhando com as pessoas do Espírito Santo. Ela classifica o povo capixaba como "um povo também do ar livre, do esporte e que gosta de natureza".
*Conteúdo feito em parceria com o "Em Movimento"