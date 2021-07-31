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SUP Yoga: atividade física em alto mar faz sucesso no ES

A yoga praticada em uma prancha de stand up pode causar um certo receio. Mas fique tranquilo, é um momento de lazer e calmaria

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 02:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

31 jul 2021 às 02:00
Uma nova modalidade esportiva tem causado, nada mais nada menos, do que relaxamento em alto mar. Chamada de SUP Yoga, essa prática reúne a prancha do stand up, paddle board, com o que o nome já diz, a yoga. Se equilibrar na prancha em meio ao mar enquanto faz acrobacias parece ser um tanto impossível, mas, na verdade, é uma forma de se acalmar em meio a agitação da vida.
A instrutora de Hatha Yoga, Marina Paulina, explica um pouco da técnica e conta a sua prática. "Com a união do yoga e o stand up, a gente tem um desafio a mais, mas também desfrutamos de um contato direto com a natureza, com a praia e o pé na areia", conta Marina.
A atividade promete exercício, concentração e lazer, tudo simultaneamente.
A atividade promete exercício, concentração e lazer, tudo simultaneamente. Crédito: Imagens/TV Gazeta ES
E não pense que há problema em se desequilibrar! Além de fazer parte da prática, a instrutora afirma que "quando desequilibra, a gente cai no mar. Então, acaba sendo uma prática de SUP Yoga bem divertida também".
Marina comenta que, geralmente, o primeiro impacto das pessoas com a atividade é a resistência, o medo e o achar que não consegue. No entanto, há espaço para todos no mar capixaba. "Temos vários cantinhos especiais aqui na Grande Vitória, na orla, no litoral", pontua Paulina.
E o que torna a experiência ainda mais proveitosa e leve, segundo Marina, é estar trabalhando com as pessoas do Espírito Santo. Ela classifica o povo capixaba como "um povo também do ar livre, do esporte e que gosta de natureza".
A atividade promete exercício, concentração e lazer, tudo simultaneamente.
A atividade promete exercício, concentração e lazer, tudo simultaneamente. Crédito: Imagens/TV Gazeta ES
*Conteúdo feito em parceria com o "Em Movimento"

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