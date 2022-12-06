Aprovado auxílio de R$ 3 mil para atingidos pela chuva no Espírito Santo

Projeto de Lei nº 501/2022 foi aprovado em caráter de urgência, durante sessão extraordinária nesta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória Crédito: Lucas S. Costa | Divulgação Ales

De autoria do próprio Governo Estadual , o texto prevê o pagamento do benefício, em parcela única, para os atingidos pelas chuvas típicas desta época do ano – abrangendo todo o período entre o último mês de novembro e março de 2023. Para recebê-lo, as famílias devem fazer parte do CadÚnico

Durante a sessão, o deputado Freitas (PSB) destacou que as secretarias municipais de assistência social devem cadastrar as famílias desalojadas, com o objetivo de evitar desvios de verba, ou seja, que o dinheiro acabe indo para pessoas que não se enquadram como o público-alvo da lei.

Como funciona e quem pode receber

Anunciado nesta segunda-feira (5) , o "Cartão Reconstrução ES" tem como finalidade permitir que famílias atingidas pela chuva recuperem, pelo menos em parte, o prejuízo material. Com o valor, elas poderão comprar eletrodomésticos, móveis e materiais de construção, por exemplo.

No entanto, para receber o benefício, é preciso que a família:

Seja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e esteja com os dados atualizados;



Faça um requerimento junto ao município e à Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência Social e Desenvolvimento Social (Setades);



More ou tenha morado em um município que tenha decretado estado de emergência ou calamidade pública no Espírito Santo, onde sofreu as perdas materiais no período entre novembro de 2022 e março de 2023;



Tenha renda familiar de até três salários mínimos, sem considerar os programas de transferência de renda.



Vale ressaltar também que o projeto de lei esclarece que as famílias precisarão gastar o valor do "Cartão Reconstrução ES" em estabelecimentos comerciais que ficam no Espírito Santo. Um decreto estadual ainda vai estabelecer o modo como a quantia paga a cada família será definida.

Arquivos & Anexos Projeto de Lei nº 501 de 2022 Texto de autoria do Governo Estadual prevê auxílio financeiro temporário de até R$ 3 mil para quem sofreu perdas materiais em decorrência das chuvas entre novembro de 2022 e março de 2023. Confira na íntegra. Tamanho do arquivo: 76kb Baixar