O governo do Espírito Santo criou um projeto de lei que prevê um auxílio de R$ 3 mil para as pessoas atingidas pelas chuvas. A medida contemplaria as famílias cadastradas no CadÚnico, entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023. No entanto, para sair do papel, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa (Ales).
Chamado de "#CartãoReconstruçãoES", o projeto foi anunciado pelo governador Renato Casagrande pelo Instagram, na tarde desta segunda-feira (05).
"Cada família com o atestado dos órgãos oficiais de que tenha sofrido com os desastres em municípios que declararam estado de emergência ou calamidade pública receberá, numa parcela única, o benefício para cobrir despesas com compras de novos móveis, eletrodomésticos, materiais de construção ou outros itens necessários para reconstruir suas vidas", escreveu o governador.
Governo do ES propõe auxílio de R$ 3 mil para atingidos pela chuva
O socialista ainda destacou a atuação do governo capixaba no apoio às pessoas atingidas: "Estamos empenhados para garantir todo apoio que estiver ao nosso alcance para superarmos juntos mais esse momento difícil no nosso Estado", completou Casagrande.