Governo do ES propõe auxílio de R$ 3 mil para atingidos pela chuva

Estragos e prejuízos em bairros de Viana devido às chuvas que atingem o Estado há mais de uma semana Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo do Espírito Santo criou um projeto de lei que prevê um auxílio de R$ 3 mil para as pessoas atingidas pelas chuvas. A medida contemplaria as famílias cadastradas no CadÚnico, entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023. No entanto, para sair do papel, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa (Ales).

Chamado de "#CartãoReconstruçãoES", o projeto foi anunciado pelo governador Renato Casagrande pelo Instagram, na tarde desta segunda-feira (05).

"Cada família com o atestado dos órgãos oficiais de que tenha sofrido com os desastres em municípios que declararam estado de emergência ou calamidade pública receberá, numa parcela única, o benefício para cobrir despesas com compras de novos móveis, eletrodomésticos, materiais de construção ou outros itens necessários para reconstruir suas vidas", escreveu o governador.

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