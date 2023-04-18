Associação ameaça processar quem “difamar” policiais militares no ES

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar
e Bombeiro Militar do ES (ACS) anunciou, nesta terça-feira (18), que vai entrar com ações judiciais contra aqueles que, na visão da entidade, estão usando as redes sociais para "difamar” e “denegrir” a imagem do policial militar do Espírito Santo.
A reação da ACS vem logo depois de dois homicídios que aconteceram em Vitória e que chocaram a sociedade capixaba. Em ambos, policiais militares são suspeitos de participação nos crimes.
O outro homicídio aconteceu na madrugada de segunda-feira (17)
, em um condomínio em Jardim Camburi, também na Capital. No local, um soldado da PM, após um bate-boca, matou um músico de 37 anos. O militar se entregou na mesma noite do crime e está preso no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar acusado pelo assassinato.
Nesta terça-feira (18), a ACS se manifestou em suas redes sociais. “Informamos que, hoje, o nosso jurídico está sendo acionado para responsabilizar todos aqueles que estão tentando, seja por charges, comentários ou publicações, denegrir a imagem da Polícia Militar e/ou dos policiais militares do Estado”, afirmou Cabo Eugênio, presidente da Associação dos Cabos e Soldados.
A ACS reclama de publicações e comentários nas redes sociais
e até de charges criticando a ação da PM. “A difamação, de acordo com o Código Penal, é crime e possui pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Nós merecemos respeito”, diz Cabo Eugênio.
A coluna perguntou ao presidente da ACS qual a posição da Associação sobre os dois crimes ocorridos em Vitória, nos quais soldados da PM são acusados de envolvimento. Tão logo a resposta seja enviada, esta matéria será atualizada.