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Leonel Ximenes

Bolsonarista Nikolas Ferreira terá título do ES. Um dos motivos: a noiva dele

Deputado Lucas Polese propôs a concessão da honraria ao parlamentar mineiro que vai se casar com uma capixaba

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

18 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Deputado federal Nikolas Ferreira vestiu peruca durante discurso na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher
Deputado federal Nikolas Ferreira veste peruca durante discurso na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher Crédito: TV Câmara/Reprodução
O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que vai se casar com uma capixaba neste mês, foi indicado pelo deputado estadual Lucas Polese (PL) para receber o título de Cidadão Espírito-Santense na Assembleia Legislativa.
No projeto de decreto legislativo, Polese apresenta uma série de motivos pelos quais, a seu juízo, o colega mineiro faz por merecer a honraria, mas um deles chama atenção: “Outro fato que estreita a relação de Nikolas Ferreira com nosso Estado é o fato (sic) de estar noivo da capixaba Lívia Orletti, moradora da cidade de Pinheiros, no norte do Estado”.
Além do local de nascimento da noiva de Ferreira, Polese elenca motivos políticos que também justificariam a concessão do título de cidadania ao parlamentar mineiro que costuma se envolver em confusões na Câmara dos Deputados.

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“Cristão, conservador e defensor da família, como se descreve, coordena o movimento Direita Minas, e é uma referência da direita no cenário da política brasileira atual, principalmente para os jovens, tendo criado na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar pela Juventude. Como Deputado Federal, tem atuado na defesa da democracia, dos princípios da Direita e da juventude em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo”, enumera o deputado estadual capixaba.
Nikolas e a noiva, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti
Nikolas e a noiva, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti Crédito: Instagram de Nikolas Ferreira
O argumento religioso também foi invocado na justificativa do decreto legislativo. “Nos últimos anos o deputado tem participado ativamente de diversos movimentos ocorridos em nosso Estado, tais como manifestações, passeatas, palestras e cultos. Em novembro de 2021, por exemplo, ministrou palestra na Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida de Vitória, com o tema ‘O Cristão e a Política’.
Diante desses fatos, Polese considera motivo suficiente a concessão do título de Cidadão do ES a Nikolas Ferreira: “Desse modo, diante do importante papel que Nikolas Ferreira possui na sociedade brasileira e da estreita relação com nosso estado, requer que seja concedido à (sic) ele o título de cidadão Espírito-santense”.
Agora, depois da honraria, só falta Nikolas Ferreira comer moqueca todas as semanas, falar “pocar” e ter dificuldades de se situar em Jardim da Penha. Como um legítimo capixaba.

QUEM É NIKOLAS FERREIRA

Ex-vereador em Belo Horizonte (MG) e bolsonarista radical, Nikolas Ferreira, de 26 anos, é alvo de polêmicas desde que exercia o mandato na capital mineira. Eleito deputado federal com 1,47 milhão de votos no ano passado, a última confusão em que se envolveu no mês passado.
 O parlamentar foi chamado de "chupetinha" durante uma audiência no Congresso Nacional, que foi marcada por bate-bocas e provocações entre parlamentares da oposição e da base do governo Lula. O termo é uma referência aos ataques homofóbicos feitos a Nikolas por causa de um vídeo em que ele estaria supostamente praticando sexo oral em outro homem. A imagem viralizou na internet.
 Mas o deputado também está sendo acusado de transfóbico, e corre risco de responder a processo disciplinar, por ter colocado uma peruca loira em um discurso na tribuna da Câmara, no Dia Internacional da Mulher, em que ironizou as pessoas trans.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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