Bolsonarista Nikolas Ferreira terá título do ES. Um dos motivos: a noiva dele

O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que vai se casar com uma capixaba neste mês
, foi indicado pelo deputado estadual Lucas Polese (PL) para receber o título de Cidadão Espírito-Santense na Assembleia Legislativa.
No projeto de decreto legislativo, Polese apresenta uma série de motivos pelos quais, a seu juízo, o colega mineiro faz por merecer a honraria, mas um deles chama atenção: “Outro fato que estreita a relação de Nikolas Ferreira com nosso Estado é o fato (sic) de estar noivo da capixaba Lívia Orletti, moradora da cidade de Pinheiros
, no norte do Estado”.
Além do local de nascimento da noiva de Ferreira, Polese elenca motivos políticos que também justificariam a concessão do título de cidadania ao parlamentar mineiro que costuma se envolver em confusões na Câmara dos Deputados
.
“Cristão, conservador e defensor da família, como se descreve, coordena o movimento Direita Minas, e é uma referência da direita no cenário da política brasileira atual, principalmente para os jovens, tendo criado na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar pela Juventude. Como Deputado Federal, tem atuado na defesa da democracia, dos princípios da Direita e da juventude em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo”, enumera o deputado estadual capixaba.
O argumento religioso também foi invocado na justificativa do decreto legislativo. “Nos últimos anos o deputado tem participado ativamente de diversos movimentos ocorridos em nosso Estado, tais como manifestações, passeatas, palestras e cultos. Em novembro de 2021, por exemplo, ministrou palestra na Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida de Vitória
, com o tema ‘O Cristão e a Política’.
Diante desses fatos, Polese considera motivo suficiente a concessão do título de Cidadão do ES a Nikolas Ferreira: “Desse modo, diante do importante papel que Nikolas Ferreira possui na sociedade brasileira e da estreita relação com nosso estado, requer que seja concedido à (sic) ele o título de cidadão Espírito-santense”.
Agora, depois da honraria, só falta Nikolas Ferreira comer moqueca todas as semanas, falar “pocar” e ter dificuldades de se situar em Jardim da Penha. Como um legítimo capixaba.