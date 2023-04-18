Bolsonarista Nikolas Ferreira terá título do ES. Um dos motivos: a noiva dele

Ex-vereador em Belo Horizonte (MG) e bolsonarista radical, Nikolas Ferreira, de 26 anos, é alvo de polêmicas desde que exercia o mandato na capital mineira. Eleito deputado federal com 1,47 milhão de votos no ano passado, a última confusão em que se envolveu no mês passado.

O parlamentar foi chamado de "chupetinha" durante uma audiência no Congresso Nacional, que foi marcada por bate-bocas e provocações entre parlamentares da oposição e da base do governo Lula. O termo é uma referência aos ataques homofóbicos feitos a Nikolas por causa de um vídeo em que ele estaria supostamente praticando sexo oral em outro homem. A imagem viralizou na internet.

Mas o deputado também está sendo acusado de transfóbico, e corre risco de responder a processo disciplinar, por ter colocado uma peruca loira em um discurso na tribuna da Câmara, no Dia Internacional da Mulher, em que ironizou as pessoas trans.