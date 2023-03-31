Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira vai casar com modelo evangélica capixaba

Nikolas e a noiva, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti Crédito: Instagram de Nikolas Ferreira

A cerimônia religiosa e a festança serão realizadas no Espírito Santo, segundo o deputado federal Evair de Melo (PL-ES) , amigo do parlamentar bolsonarista, que tem apenas 26 anos de idade. Evair diz que, no civil, o casamento será realizado no dia 4 de abril, em Vitória. A celebração religiosa e a festa, esta restrita a 350 convidados, será em Venda Nova do Imigrante, num cerimonial localizado na zona rural do município.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas abraça Jair Bolsonaro e em clima descontraído ambos falam sobre o casamento do parlamentar. "Chegou falando que vai no casamento", escreveu o deputado na legenda do vídeo.

Lívia, Nikolas e Evair de Melo em um evento da campanha presidencial com Bolsonaro em 29 de outubro do ano passado em BH Crédito: Divulgação/Evair de Melo

De acordo com a revista Veja, Lívia Orletti é modelo e trabalha para uma marca de produtos naturais de Pinheiros . A jovem também é evangélica, como o futuro marido, mas tem uma vida mais reservada, com suas redes sociais fechadas.

UMA TRAJETÓRIA POLÍTICA CERCADA DE POLÊMICAS

Ex-vereador em Belo Horizonte (MG) e bolsonarista radical, Nikolas Ferreira é alvo de polêmicas desde que exercia o mandato na capital mineira. Eleito deputado federal com 1,47 milhão de votos no ano passado, a última confusão em que se envolveu foi nesta semana.

O parlamentar foi chamado de "chupetinha" durante uma audiência no Congresso Nacional, ocorrida nesta terça-feira (28), que foi marcada por bate-bocas e provocações entre parlamentares da oposição e da base do governo Lula. O termo é uma referência aos ataques homofóbicos feitos a Nikolas por causa de um vídeo em que ele estaria supostamente praticando sexo oral em outro homem. A imagem viralizou na internet.

No dia 26 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , mandou desbloquear as redes sociais do deputado bolsonarista, que estavam inativas desde dezembro do ano passado por supostas publicações falsas (fake news).

Apesar do desbloqueio, o ministro deixou expresso que Nikolas Ferreira está proibido de publicar, promover, replicar e compartilhar notícias falsas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 10 mil. O valor deve ser descontado diretamente dos vencimentos que ele recebe da Câmara dos Deputados.