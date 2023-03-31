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Leonel Ximenes

Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira vai casar com modelo evangélica capixaba

Casamento e festa serão realizados no Espírito Santo, diz deputado Evair de Melo; Bolsonaro prometeu ao aliado mineiro que irá à cerimônia

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:15

Públicado em 

31 mar 2023 às 13:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Nikolas e a noiva, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti
Nikolas e a noiva, a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti Crédito: Instagram de Nikolas Ferreira
Alvo de polêmicas na Câmara dos Deputados e chamado de “chupetinha” por alguns dos seus detratores nesta semana, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do país na última eleição, vai se casar com a modelo evangélica Lívia Bergamim Orletti, natural da cidade de Pinheiros, no Norte do Estado.
A cerimônia religiosa e a festança serão realizadas no Espírito Santo, segundo o deputado federal Evair de Melo (PL-ES), amigo do parlamentar bolsonarista, que tem apenas 26 anos de idade. Evair diz que, no civil, o casamento será realizado no dia 4 de abril, em Vitória. A celebração religiosa e a festa, esta restrita a 350 convidados, será em Venda Nova do Imigrante, num cerimonial localizado na zona rural do município.

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Segundo a imprensa nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao chegar ontem ao Brasil depois de três meses nos EUA, prometeu ir ao casamento do parlamentar mineiro. Ferreira foi recepcionar o ex-presidente na manhã de quinta-feira (30), na sede nacional do partido, em Brasília.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas abraça Jair Bolsonaro e em clima descontraído ambos falam sobre o casamento do parlamentar. "Chegou falando que vai no casamento", escreveu o deputado na legenda do vídeo.
Lívia, Nikolas e Evair de Melo em um evento da campanha presidencial com Bolsonaro em 29 de outubro do ano passado em BH
Lívia, Nikolas e Evair de Melo em um evento da campanha presidencial com Bolsonaro em 29 de outubro do ano passado em BH Crédito: Divulgação/Evair de Melo
De acordo com a revista Veja, Lívia Orletti é modelo e trabalha para uma marca de produtos naturais de Pinheiros. A jovem também é evangélica, como o futuro marido, mas tem uma vida mais reservada, com suas redes sociais fechadas.

UMA TRAJETÓRIA POLÍTICA CERCADA DE POLÊMICAS

Ex-vereador em Belo Horizonte (MG) e bolsonarista radical, Nikolas Ferreira é alvo de polêmicas desde que exercia o mandato na capital mineira. Eleito deputado federal com 1,47 milhão de votos no ano passado, a última confusão em que se envolveu foi nesta semana.
O parlamentar foi chamado de "chupetinha" durante uma audiência no Congresso Nacional, ocorrida nesta terça-feira (28), que foi marcada por bate-bocas e provocações entre parlamentares da oposição e da base do governo Lula. O termo é uma referência aos ataques homofóbicos feitos a Nikolas por causa de um vídeo em que ele estaria supostamente praticando sexo oral em outro homem. A imagem viralizou na internet.

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Com 26 anos, Nikolas Ferreira é o deputado federal mais votado do Brasil

No dia 26 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou desbloquear as redes sociais do deputado bolsonarista, que estavam inativas desde dezembro do ano passado por supostas publicações falsas (fake news).
Apesar do desbloqueio, o ministro deixou expresso que Nikolas Ferreira está proibido de publicar, promover, replicar e compartilhar notícias falsas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 10 mil. O valor deve ser descontado diretamente dos vencimentos que ele recebe da Câmara dos Deputados.
As redes sociais do parlamentar foram tiradas do ar na investigação sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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