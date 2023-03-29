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Confusão na CCJ

Janones se diz ameaçado após ter ofendido Nikolas Ferreira na Câmara

Eduardo Bolsonaro publicou vídeo que mostra o deputado do Avante chamando o ex-vereador mineiro de ‘chupeta’ repetidas vezes

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2023 às 15:50
BRASÍLIA - As ofensas proferidas pelo deputado André Janones (Avante-MG) contra o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) durante audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da terça-feira (28) continuaram repercutindo no Congresso nesta quarta-feira (29).
Na sessão da CCJ desta quarta (29), o deputado Alberto Fraga (PL-DF), que é coronel reformado da Polícia Militar, afirmou que "não usa chupeta, mas sim revólver", em referência ao apelido pejorativo usado contra Nikolas, "chupetinha". Após a declaração de Fraga, Janones se disse "ameaçado de morte" e afirmou que o parlamentar deveria ter o mandato cassado.
Deputados federais André Janones e Nikolas Ferreira
Janones admitiu ter xingado Nikolas em audiência da CCJ na terça-feira (28) Crédito: Agência Câmara
Nikolas Ferreira foi chamado de "chupetinha" e "Nikole" ao tentar falar na audiência do ministro da Justiça, Flávio Dino, na CCJ, nesta terça (28). O apelido "Nikole" se refere ao discurso do deputado no dia 8 de março, quando ele usou uma peruca e disse que este seria o seu nome. Já "chupetinha" é um apelido criado pelo youtuber Felipe Neto para se referir ao parlamentar e que ganhou popularidade entre a esquerda nas redes.
Nesta quarta (29), Janones admitiu no Twitter que foi ele quem xingou Nikolas na terça-feira (28). Vídeos da transmissão da TV Câmara davam a falsa impressão de que o autor das ofensas havia sido o deputado Rui Falcão (PT-SP), presidente da CCJ. O microfone do petista, porém, estava desligado no momento em que o termo foi usado — mesmo ele tendo aberto a boca para falar — e outro parlamentar proferiu o xingamento.
Janones afirmou no Twitter, porém, que o apelido se refere ao modo de se portar de Nikolas, que, segundo ele, é como o de uma criança. "Apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia", afirmou.
Nesta quarta-feira (29), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que vai entrar com representação contra Janones no Conselho de Ética pela fala. O parlamentar publicou um vídeo em que o político mineiro chama Nikolas repetidas vezes de "chupeta".
Após Janones se dizer ameaçado, Fraga levantou de seu lugar e começou a caminhar em direção ao deputado do Avante, mas foi contido por colegas. Parlamentares pediram uma atitude para conter a situação por parte de Rui Falcão, que interrompeu a sessão por uma hora.

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