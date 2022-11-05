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Decisão judicial

Bolsonarista Nikolas Ferreira tem contas suspensas no Twitter e no Instagram

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve sua página no Twitter suspensa na sexta-feira (4), por decisão judicial. Contas dele no Instagram também foram derrubadas neste sábado (5)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2022 às 11:10

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 11:10

Nikolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL-MG, tem conta suspensa no Twitter
Nikolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL-MG, tem conta suspensa no Twitter Crédito: Reprodução redes sociais
O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve sua página no Twitter suspensa na sexta-feira (4) por uma decisão judicial. Na rede social do futuro parlamentar aparece a mensagem "conta retida". A conta dele com quase dois milhões de seguidores no Instagram também foi derrubada neste sábado (5), assim como uma conta reserva na plataforma que ele utilizou para se manifestar após a suspensão no Twitter.
Antes de ter as contas derrubadas no Instagram, ele compartilhou texto informando a suspensão no Twitter em razão de ordem judicial referente a um processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  
Nikolas, 26, foi o deputado federal mais votado do Brasil nesta eleição, com cerca de 1,5 milhão de votos.
No Instagram, o deputado compartilhou uma conta reserva e disse que "é inacreditável o que está acontecendo". Ele gravou um vídeo no qual afirma que foi bloqueado por ter feito questionamentos.
"Basicamente você não precisa gostar de mim para poder defender a liberdade das outras pessoas. Eu basicamente... Simplesmente transcrevi o que o argentino disse no Twitter e foi provavelmente por isso que derrubaram minha conta com mais de 2 milhões de seguidores", disse.
"Hoje você não pode questionar. E as pessoas não estão entendendo o quão perigoso é isso".
Ainda no Instagram, Nikolas compartilhou uma mensagem na qual o Twitter informa sobre a suspensão da conta.
"Nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objeto de ordem judicial que determinou a sua suspensão integral, no âmbito da Petição Cível, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral".
O Twitter ainda não informou as razões da suspensão. O TSE também não confirmou se fez a solicitação e quais as razões para bloquear a página.
Antes de ter a conta suspensa, Nikolas compartilhou uma live feita por uma argentino ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com informações falsas sobre as urnas eletrônicas. 
Este não foi o único caso ocorrido nesta semana com bolsonaristas. O deputado federal eleito Gustavo Gayer (PL-GO), está com sua conta no Twitter suspensa.
No começo desta semana, a conta do Twitter da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também foi bloqueada. Segundo aviso na rede social, o perfil foi retido após decisão judicial.
Depois de ter seus perfis nas redes sociais suspensos, ela divulgou links para suas novas contas na madrugada da última quarta-feira (2), em uma tentativa de driblar as determinações.
No mesmo dia, porém, os novos perfis foram derrubados após nova decisão do TSE. O teor das decisões, no entanto, está sob sigilo.
Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações golpistas em favor do mandatário. Desde a noite de domingo (30), a militância mais radicalizada faz centenas de bloqueios em estradas pelo país questionando o resultado da eleição, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor.

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