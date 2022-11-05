Bolsonarista Nikolas Ferreira tem contas suspensas no Twitter e no Instagram

Nikolas Ferreira, deputado federal eleito pelo PL-MG, tem conta suspensa no Twitter Crédito: Reprodução redes sociais

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve sua página no Twitter suspensa na sexta-feira (4) por uma decisão judicial. Na rede social do futuro parlamentar aparece a mensagem "conta retida". A conta dele com quase dois milhões de seguidores no Instagram também foi derrubada neste sábado (5), assim como uma conta reserva na plataforma que ele utilizou para se manifestar após a suspensão no Twitter.

Antes de ter as contas derrubadas no Instagram, ele compartilhou texto informando a suspensão no Twitter em razão de ordem judicial referente a um processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nikolas, 26, foi o deputado federal mais votado do Brasil nesta eleição, com cerca de 1,5 milhão de votos.

No Instagram, o deputado compartilhou uma conta reserva e disse que "é inacreditável o que está acontecendo". Ele gravou um vídeo no qual afirma que foi bloqueado por ter feito questionamentos.

"Basicamente você não precisa gostar de mim para poder defender a liberdade das outras pessoas. Eu basicamente... Simplesmente transcrevi o que o argentino disse no Twitter e foi provavelmente por isso que derrubaram minha conta com mais de 2 milhões de seguidores", disse.

"Hoje você não pode questionar. E as pessoas não estão entendendo o quão perigoso é isso".

Ainda no Instagram, Nikolas compartilhou uma mensagem na qual o Twitter informa sobre a suspensão da conta.

"Nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objeto de ordem judicial que determinou a sua suspensão integral, no âmbito da Petição Cível, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral".

Twitter ainda não informou as razões da suspensão. O TSE também não confirmou se fez a solicitação e quais as razões para bloquear a página.

Antes de ter a conta suspensa, Nikolas compartilhou uma live feita por uma argentino ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com informações falsas sobre as urnas eletrônicas.

Este não foi o único caso ocorrido nesta semana com bolsonaristas. O deputado federal eleito Gustavo Gayer (PL-GO), está com sua conta no Twitter suspensa.

No começo desta semana, a conta do Twitter da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também foi bloqueada. Segundo aviso na rede social, o perfil foi retido após decisão judicial.

Depois de ter seus perfis nas redes sociais suspensos, ela divulgou links para suas novas contas na madrugada da última quarta-feira (2), em uma tentativa de driblar as determinações.

No mesmo dia, porém, os novos perfis foram derrubados após nova decisão do TSE. O teor das decisões, no entanto, está sob sigilo.