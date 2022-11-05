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Eleições 2022

Mapa do 2° turno: Bolsonaro venceu em 32 bairros de Vitória; Lula, em 16

Bairro mais bolsonarista da Grande Vitória fica na Capital. Veja no mapa
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 nov 2022 às 08:33

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 08:33

Vista aérea do Centro, em Vitória
Vista aérea do Centro, em Vitória Crédito: Luciney Araújo
O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu mais votos que seu concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 32 bairros de Vitória, oito a mais do que no primeiro turno.  Nos outros 16, houve vitória do petista. Lula foi eleito o novo presidente da República em 30 de outubro, com 50,9% dos votos no país. 
Fica também na Capital o bairro mais bolsonarista da Grande Vitória. Na Ilha do Boi, o atual presidente obteve 74,26% dos votos. O local, conhecido pelas grandes mansões, foi também o único bairro da Capital onde houve vitória de Carlos Manato, também do PL, na disputa pelo governo do Estado. Manato fez a campanha do segundo turno associando-se à figura de Bolsonaro.
Em Tabuazeiro, o placar ficou apertado, com uma vantagem de apenas quatro votos de Bolsonaro sobre Lula. Já o bairro mais lulista da Capital é Caratoíra. Por lá, o presidente eleito ficou com 66,7% dos votos.

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Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros de Vitória. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.

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