Mapa do 2° turno: Bolsonaro venceu em 32 bairros de Vitória; Lula, em 16

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu mais votos que seu concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 32 bairros de Vitória, oito a mais do que no primeiro turno. Nos outros 16, houve vitória do petista. Lula foi eleito o novo presidente da República em 30 de outubro, com 50,9% dos votos no país.
Fica também na Capital o bairro mais bolsonarista da Grande Vitória. Na Ilha do Boi, o atual presidente obteve 74,26% dos votos. O local, conhecido pelas grandes mansões, foi também o único bairro da Capital onde houve vitória de Carlos Manato, também do PL, na disputa pelo governo do Estado. Manato fez a campanha do segundo turno associando-se à figura de Bolsonaro.
Em Tabuazeiro, o placar ficou apertado, com uma vantagem de apenas quatro votos de Bolsonaro sobre Lula. Já o bairro mais lulista da Capital é Caratoíra. Por lá, o presidente eleito ficou com 66,7% dos votos.
Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros de Vitória. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.