Mapa do 2° turno: Bolsonaro venceu em 32 bairros de Vitória; Lula, em 16

Fica também na Capital o bairro mais bolsonarista da Grande Vitória. Na Ilha do Boi, o atual presidente obteve 74,26% dos votos. O local, conhecido pelas grandes mansões, foi também o único bairro da Capital onde houve vitória de Carlos Manato, também do PL, na disputa pelo governo do Estado. Manato fez a campanha do segundo turno associando-se à figura de Bolsonaro.

