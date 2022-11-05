Votação por bairro na Serra mostra efeito "CasaNaro" no segundo turno

Já em relação ao primeiro turno, houve avanço do bolsonarismo. O atual presidente havia vencido em 41 bairros no início de outubro e ficou com 48 no pleito do final do mês.

Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros da Serra. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.

