Votação por bairro na Serra mostra efeito "CasaNaro" no segundo turno

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em 48 bairros na Serra no segundo turno, 25 a mais que os locais onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu maioria dos votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na apuração de votos por bairro é possível notar o efeito "CasaNaro" na cidade. Isso porque em todos os bairros onde o candidato do PL venceu a eleição para presidente, o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) também saiu vitorioso. O mapa relativo à votação para governador mostra que ele venceu em todos os bairros da Serra.
Neste segundo turno, o voto "CasaNaro" foi apregoado por apoiadores do atual governador, defendendo o voto em Casagrande e em Bolsonaro apesar de, oficialmente, o candidato do PSB apoiar a candidatura de Lula (PT). Quando observado o voto de todos os municípios, também é possível observar que o fenômeno se concretizou.
Na Serra, os bairros que votaram majoritariamente em Lula se concentram principalmente na região de Nova Almeida e de Cidade Pomar e Planalto Serrano.
Já em relação ao primeiro turno, houve avanço do bolsonarismo. O atual presidente havia vencido em 41 bairros no início de outubro e ficou com 48 no pleito do final do mês.
Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros da Serra. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.