Lula só venceu em oito dos 56 bairros de Vila Velha no 2° turno; veja mapa

No segundo turno das eleições presidenciais, a situação dos bairros de Vila Velha não se alterou em relação ao primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda foi o escolhido na maioria dos locais, obtendo vitória em 48 bairros, contra oito do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Itaparica e Praia da Costa, na orla do município, foram os bairros onde o candidato do PL à presidência obteve a maior quantidade de votos proporcionalmente, beirando os 70%. Nesses dois locais, o candidato do mesmo partido para o governo do Estado, Carlos Manato, também obteve maioria dos votos.
Já os bairros que escolheram Lula ficam principalmente da Região 5, conhecida como Grande Terra Vermelha, e também na região de Cobi de Cima e de Baixo. Foi neste último que o petista obteve a maior proporção de votos, com 56%.
Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros de Vila Velha. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.