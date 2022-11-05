Lula só venceu em oito dos 56 bairros de Vila Velha no 2° turno; veja mapa

Itaparica e Praia da Costa, na orla do município, foram os bairros onde o candidato do PL à presidência obteve a maior quantidade de votos proporcionalmente, beirando os 70%. Nesses dois locais, o candidato do mesmo partido para o governo do Estado, Carlos Manato, também obteve maioria dos votos.

Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros de Vila Velha. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.

