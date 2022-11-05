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Eleições 2022

Lula só venceu em oito dos 56 bairros de Vila Velha no 2° turno; veja mapa

Bolsonarismo predomina na cidade, com exceção de duas regiões
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 nov 2022 às 08:46

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 08:46

Vista aérea da Praia da Costa, em Vila Velha
Vista aérea da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
No segundo turno das eleições presidenciais, a situação dos bairros de Vila Velha não se alterou em relação ao primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda foi o escolhido na maioria dos locais, obtendo vitória em  48 bairros, contra oito do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Itaparica e Praia da Costa, na orla do município, foram os bairros onde o candidato do PL à presidência obteve a maior quantidade de votos proporcionalmente, beirando os 70%. Nesses dois locais, o candidato do mesmo partido para o governo do Estado, Carlos Manato, também obteve maioria dos votos.
Já os bairros que escolheram Lula ficam principalmente da Região 5, conhecida como Grande Terra Vermelha, e também na região de Cobi de Cima e de Baixo. Foi neste último que o petista obteve a maior proporção de votos, com 56%.

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Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros de Vila Velha. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.

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