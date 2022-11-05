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Eleições 2022

Bolsonaro ampliou vantagem em bairros de Cariacica no 2° turno; veja mapa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em 48 bairros, sete a mais que no primeiro turno
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 nov 2022 às 08:49

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 08:49

Letreiro turístico de Cariacica, na Grande Vitória
Letreiro turístico de Cariacica, na Grande Vitória Crédito: Divulgação/ PMC
Na votação presidencial de segundo turno, os eleitores de Cariacica optaram pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em 48 bairros, sete a mais que no primeiro turno. Dessa forma, a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reduzida, indo de 21 para 13 bairros.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e se referem à votação do domingo, 30 de outubro. 
Assim como na Serra, a apuração de votos por bairro mostra o efeito "CasaNaro" na cidade. Isso porque em todos os bairros em que o candidato do PL teve mais votos na eleição para presidente, o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) também saiu vitorioso.

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Carlos Manato (PL), que é do mesmo partido de Bolsonaro, venceu em sete bairros de Cariacica. Nos outros 41, quem ganhou a disputa para o governo estadual foi Casagrande.
Neste segundo turno, o voto "CasaNaro" foi apregoado por apoiadores do atual governador, defendendo o voto em Casagrande e em Bolsonaro apesar de, oficialmente, o candidato do PSB apoiar a candidatura de Lula (PT). Quando observado o voto de todos os municípios, também é possível observar que o fenômeno se concretizou.
Em 15 bairros de Cariacica, o atual presidente teve mais de 60% dos votos válidos. O mais bolsonarista é Vera Cruz, onde ele obteve 66% dos votos.
Já em Vila Cajueiro e Boa Vista, o candidato petista que foi escolhido por mais de 60% dos eleitores.
Veja no mapa abaixo como ficou a votação para cada um dos candidatos nos bairros da Cariacica. É importante lembrar que os dados se referem ao bairro onde o eleitor vota, não o local onde ele mora. Os locais identificados em cinza no mapa não têm seção eleitoral.

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