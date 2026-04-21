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Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações

O cuidado com o preparo do alimento é essencial para se proteger de infecções graves

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 11:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 abr 2026 às 11:13
O frango cru é uma das principais fontes de contaminação alimentar (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)
O frango cru é uma das principais fontes de contaminação alimentar Crédito: Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock
Apesar de ser uma proteína amplamente consumida no Brasil, o frango exige atenção redobrada no preparo. Diferentemente de outras carnes, o consumo dele cru ou malcozido pode representar riscos significativos à saúde, devido a bactérias responsáveis por infecções que podem variar de leves a graves.
“O frango cru é uma das principais fontes de contaminação alimentar. Muitas pessoas subestimam esse risco, mas estamos falando de bactérias com potencial de causar infecções importantes, especialmente em pessoas mais vulneráveis”, alerta o nutrólogo Felipe Gazoni.
Abaixo, conheça os principais riscos do consumo de frango malpassado!

1. Infecção por salmonelose

Causada pela bactéria Salmonella , a infecção pode provocar diarreia intensa, febre, vômitos e desidratação. Em casos mais graves, pode levar à hospitalização.

2. Contaminação por campilobacteriose

Uma das causas mais comuns de gastroenterite no mundo, associada à bactéria Campylobacter , presente em carnes de frango cruas ou malcozidas.

3. Risco de intoxicação alimentar grave

A ingestão de carne contaminada pode desencadear quadros agudos com sintomas como náuseas, dor abdominal e febre, especialmente perigosos para crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa.

4. Contaminação cruzada

Além dos riscos, o preparo inadequado também contribui para a contaminação cruzada, quando utensílios ou superfícies entram em contato com o frango cru e contaminam outros alimentos.
Lavar as mãos após manipular frango cru é uma das medidas mais simples e eficazes para evitar a contaminação cruzada na cozinha (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)
Lavar as mãos após manipular frango cru é uma das medidas mais simples e eficazes para evitar a contaminação cruzada na cozinha Crédito: Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Cuidados essenciais no preparo do frango

A boa notícia é que a maioria dos riscos associados ao frango malpassado pode ser evitada com medidas simples e acessíveis na cozinha . Veja:

1. Cozinhar completamente o frango

A carne deve atingir temperatura interna mínima de 74 °C, garantindo a eliminação de microrganismos.

2. Evitar contaminação cruzada

Não utilizar os mesmos utensílios (facas, tábuas) para alimentos crus e prontos sem higienização adequada.

3. Higienizar mãos e superfícies

Lavar bem as mãos após manipular o frango cru e desinfetar superfícies reduz significativamente o risco de contaminação.
Felipe Gazoni reforça que a prevenção começa na cozinha. “Não é apenas uma questão de sabor ou textura, é uma questão de segurança. O cozimento adequado elimina a maior parte dos riscos e é uma medida simples que protege a saúde de toda a família”, conclui o especialista.
Por Adriana Quintairos

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