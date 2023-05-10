Na lua de mel nas Maldivas, deputado que casou no ES grita por Bolsonaro

Em um vídeo temporário postado nas suas redes sociais, no meio das águas cristalinas das famosas ilhas do Oceano Índico, Ferreira diz: “Qual a chance de um tubarão me impedir de entrar nessa água? Pode ter até baleia aqui, parceiro, eu não me importo. Ninguém entende minha língua aqui. Vamos ver se entendem: Bolsonarooo!!!”.
O vídeo, publicado no Instagram do deputado, teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos criticaram o parlamentar, que é aliado do ex-presidente da República.
Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil no ano passado com 1,5 milhão de votos, casou em um domingo à tarde, no dia 30 de abril, nas montanhas capixabas. Ao seu casamento compareceram a ex-primeira-dama do país Michelle Bolsonaro
, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) e o senador Magno Malta (PL-ES).
Jair Bolsonaro, por sua vez, que chegou a anunciar publicamente que iria ao casamento do aliado, preferiu visitar a Agrishow, uma feira de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto (SP).