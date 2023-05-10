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Leonel Ximenes

Na lua de mel nas Maldivas, deputado que casou no ES grita por Bolsonaro

Nikolas Ferreira postou o vídeo nas redes sociais quando curtia o mar paradisíaco com a capixaba Lívia Bergamin Orletti

Públicado em 

10 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro e Nikolas Ferreira: aliados muito próximos
Bolsonaro e Nikolas Ferreira: aliados muito próximos Crédito: Instagram
Nem na paradisíaca Ilhas Maldivas o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) parece esquecer da política. Em plena lua de mel com a capixaba Lívia Bergamin Orletti, o parlamentar mineiro, que se casou na região de Pedra Azul, no Espírito Santo, gritou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, em tom de brincadeira.
Em um vídeo temporário postado nas suas redes sociais, no meio das águas cristalinas das famosas ilhas do Oceano Índico, Ferreira diz: “Qual a chance de um tubarão me impedir de entrar nessa água? Pode ter até baleia aqui, parceiro, eu não me importo. Ninguém entende minha língua aqui. Vamos ver se entendem: Bolsonarooo!!!”.
O vídeo, publicado no Instagram do deputado, teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos criticaram o parlamentar, que é aliado do ex-presidente da República.

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Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil no ano passado com 1,5 milhão de votos, casou em um domingo à tarde, no dia 30 de abril, nas montanhas capixabas. Ao seu casamento compareceram a ex-primeira-dama do país Michelle Bolsonaro, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) e o senador Magno Malta (PL-ES).
Jair Bolsonaro, por sua vez, que chegou a anunciar publicamente que iria ao casamento do aliado, preferiu visitar a Agrishow, uma feira de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto (SP).
Poxa, Bolsonarooooo!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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