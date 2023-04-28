Bastidores do casamento, no ES, do deputado campeão de votos do Brasil

O ensaio fotográfico do casal Nikolas e Lívia em Vitória Crédito: Reprodução de vídeo

O evento está cercado de cuidados e segredos, mas a coluna conseguiu apurar algumas informações de bastidores sobre a festança, programada para domingo, às 15h30, na Fazenda Pedra Azul, na Rota dos Lagos, região que pertence a Venda Nova do Imigrante

A festa, segundo se comenta, será restrita. Apenas 350 pessoas foram convidadas, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou a ser anunciado como presença no casório do seu aliado mineiro, não vai comparecer. Ele tem uma visita marcada à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a coluna apurou, Michelle vai chegar horas antes do casamento e se hospedará na Pousada Pedra Azul, de um forma muito discreta e sem outros compromissos externos agendados. Para a ex-primeira-dama está reservado um mimo: um kit de café oferecido pela família Tristão, proprietária da pousada localizada na Rota do Lagarto.

A festa deve reunir alguns próceres da direita capixaba. Estão convidados para o regabofe os deputados federais Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL) e o senador Magno Malta (PL).

CASAMENTO NO CIVIL FOI REALIZADO EM VITÓRIA

O deputado e sua mulher estão hospedados, junto com familiares, numa casa na Rota do Lagarto, alugada especialmente para a ocasião. Sim, mulher, porque no dia 4 de abril o casamento civil de Nikolas com Lívia foi realizado em um cartório de Vitória.

Na ocasião, o casal participou de uma ensaio fotográfico romântico na capital capixaba. Pelas imagens, é possível ver, ao fundo, a Curva da Jurema e parte da orla da Capital.

Carros pretos com seguranças têm sido vistos nos últimos dias na região de Pedra Azul . O bufê do casamento está sendo organizado por uma empresa de eventos de Venda Nova muito conceituada na região das montanhas capixabas.

A festa da direita e da extrema-direita, entretanto, começou antes do fim de semana. Nesta quinta-feira à noite (27), no Centro de Convenções de Vitória, Nikolas se tornou Cidadão Espírito-Santense, título que recebeu do deputado estadual Lucas Polese (PL). Este, apesar da iniciativa da homenagem ao parlamentar mineiro, não foi convidado para a festa, segundo sua assessoria.