Deputado que recusou bafômetro tira licença médica no ES

Lucas Polese tirou uma semana de licença médica Crédito: Carlos Alberto Silva

Lucas Polese (PL), o deputado que dirigia o carro oficial da Assembleia e que foi multado por se recusar a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz na madrugada de sábado (6), na Praia do Canto, está afastado das suas funções parlamentares até esta quarta-feira (17), por força de um atestado médico. Ele foi submetido a uma pequena cirurgia.

O documento, com data de 11 de maio, é assinado pelo médico Marco Antônio Comper de Souza. O profissional afirma, no atestado, que Lucas Polese solicitou, expressamente, que fosse informado o diagnóstico codificado (CID) relativo à patologia que motivou o afastamento do parlamentar bolsonarista.

O código informado na Classificação Internacional de Doenças - CID: N47 - refere-se à hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose. Em portais especializados em Urologia, a definição de fimose é a incapacidade – ou apenas uma dificuldade, em diversos graus – para retrair o prepúcio, que é a pele que recobre a glande ou a “cabeça” do pênis.

A parafimose, por sua vez, é uma complicação da fimose e ocorre quando o indivíduo portador de algum grau de fimose consegue expor a glande, mas não consegue recobri-la. Isto é, trazê-la de volta à posição original, e isto se configura uma emergência urológica, pois dificulta o fluxo sanguíneo no local, causando edema e dor.