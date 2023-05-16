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Leonel Ximenes

Deputado que recusou bafômetro tira licença médica no ES

No atestado médico, bolsonarista fez questão de divulgar a patologia que o afastou das atividades parlamentares

Públicado em 

16 mai 2023 às 11:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lucas Polese
Lucas Polese tirou uma semana de licença médica Crédito: Carlos Alberto Silva
Lucas Polese (PL), o deputado que dirigia o carro oficial da Assembleia e que foi multado por se recusar a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz na madrugada de sábado (6), na Praia do Canto, está afastado das suas funções parlamentares até esta quarta-feira (17), por força de um atestado médico. Ele foi submetido a uma pequena cirurgia.
O documento, com data de 11 de maio, é assinado pelo médico Marco Antônio Comper de Souza. O profissional afirma, no atestado, que Lucas Polese solicitou, expressamente, que fosse informado o diagnóstico codificado (CID) relativo à patologia que motivou o afastamento do parlamentar bolsonarista.
O código informado  na Classificação Internacional de Doenças - CID: N47 - refere-se à hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose. Em portais especializados em Urologia, a definição de fimose é a incapacidade – ou apenas uma dificuldade, em diversos graus – para retrair o prepúcio, que é a pele que recobre a glande ou a “cabeça” do pênis.

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A parafimose, por sua vez, é uma complicação da fimose e ocorre quando o indivíduo portador de algum grau de fimose consegue expor a glande, mas não consegue recobri-la. Isto é, trazê-la de volta à posição original, e isto se configura uma emergência urológica, pois dificulta o fluxo sanguíneo no local, causando edema e dor.
Segundo a assessoria do deputado, a cirurgia dele estava agendada desde o dia 6 de abril. O afastamento de Lucas Polese, embora por motivos médicos, tem também uma dimensão política, porque tira momentaneamente o foco das atenções sobre o parlamentar, que tem sido alvo de críticas por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro ao ser parado numa blitz policial com o carro oficial da Assembleia.
O foco no momento, vejam só, é a polêmica em torno do deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), que está indignado porque quer continuar a usar roupas comuns durante as sessões do Legislativo, informalidade que acaba de ser proibida pela Casa. O exigido agora é terno e gravata. É o que temos para hoje.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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