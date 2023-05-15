Sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Victor Thomé/Ales

A votação foi simbólica e ocorreu em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (15), convocada ao término da sessão ordinária da Casa, na qual foi aprovado regime de urgência para a votação da matéria.

Apesar de ter questionado a urgência do projeto e acusado o presidente da Assembleia de apresentar o texto para atingí-lo, pois não foi realizada a reunião do Colégio de Líderes mencionada na sessão anterior em que o tema foi debatido , o deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos) não se manifestou contra a proposta durante a votação.

Your browser does not support the audio element. Aprovado projeto que obriga deputados a usarem terno e gravata na Assembleia do ES

Durante a discussão do projeto, ainda na sessão ordinária, Meneguelli afirmou que se sentiu discriminado por Marcelo Santos , uma vez que o projeto autoriza o uso de fardas militares, a exemplo do que usa o deputado Capitão Assumção (PL), e não proíbe o uso de chapéu no plenário, acessório usado com frequência pelo deputado Pablo Muribeca (Patriota). Porém, o texto do projeto não autoriza o uso de camisetas, vestimenta utilizada pelo ex-prefeito de Colatina para frequentar as sessões da Casa.

"Chapéu vai ser permitido, a farda também. Estou me sentindo discriminado. Já disse e repito que a podridão de um homem não está na suas vestes, está nos seus atos. Deixei muito claro aqui: se for lei, eu cumpro. Até o momento quem está certo sou eu. Se eu não estivesse certo, não teria esse requerimento de urgência. Estão dando privilégio a outros parlamentares e a mim não", acusou Meneguelli.

Sérgio Meneguelli (Republicanos) protestou durante sessão da Assembleia Legislativa no último dia 9 Crédito: Lucas S. Costa/ Ales

Marcelo Santos respondeu ao parlamentar e chegou a conceder a palavra a Meneguelli novamente, mas depois barrou manifestações de outros deputados, a fim de evitar que o debate se alongasse, já que a fase de discussões havia se encerrado. O presidente lembrou que o ex-prefeito de Colatina fez um requerimento formal à Mesa Diretora para ser dispensado do uso do terno para ingressar em plenário no período em que estava enfermo, o qual foi prontamente atendido, em fevereiro.

O presidente da Assembleia ainda rebateu o deputado do Republicanos sobre esse assunto ser prioridade, em detrimento de outros temas mais importantes. "Vossa Excelência me provocou pedindo textualmente a dispensa do uso do terno para que ingressasse em plenário. Essa não é a prioridade do parlamento. A prioridade é o que discutimos com os presidentes das comissões, sobre seguranças nas escolas. Essa é uma discussão acessória, mas que também tem que constar na ordem do dia. Não queria que levasse nada para o pessoal. É um respeito que temos à liturgia do cargo", frisou, dirigindo-se a Meneguelli.

Durante o debate, Meneguelli chegou a afirmar que o objetivo era que todos os deputados se tornassem "almofadinhas", em referência à vestimenta. Marcelo Santos rejeitou o uso do termo e passou a nominar os parlamentares que estavam no plenário, afirmando que nenhum deles era almofadinha somente por usar paletó e gravata.

Depois de aprovado o regime de urgência para o projeto, uma sessão extraordinária foi convocada. Em seguida, o texto foi votado e aprovado nas comissões reunidas de Justiça e Finanças, por unanimidade, assim como pela Mesa Diretora, e, por fim, pelo plenário da Casa, em votação simbólica. Nesse tipo de votação, o presidente pede que se manifeste quem for contra a proposta e ninguém se manifestou, nem mesmo Meneguelli.