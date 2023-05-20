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Leonel Ximenes

Escolas agora têm que hastear 3 bandeiras e cantar 3 hinos em cidade do ES

Segundo a nova lei, ato cívico terá que ser realizado pelo menos uma vez por semana e durante todo o ano letivo

Públicado em 

20 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bandeira do ES, uma das três que deverão ser hasteadas nas escolas de Vila Velha
Bandeira do ES, uma das três que deverão ser hasteadas nas escolas de Vila Velha Crédito: Divulgação
prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), sancionou a lei, aprovada pela Câmara de Vereadores, que determina a obrigatoriedade de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município nas escolas públicas e privadas.
O ato cívico deverá ser realizado pelo menos uma vez por semana, antes do início das aulas, e durante todo o ano letivo. A nova norma determina também que o hasteamento deve ser acompanhado pela execução dos respectivos hinos.
A Lei 5.843, de autoria do vereador Welber da Segurança (PSDB), é tão detalhista que determina até o perfil de aluno que terá a prerrogativa de hastear os pavilhões.

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A direção de cada unidade escolar deve convidar os três alunos de cada turno escolar que tiverem a média das melhores notas, apuradas no bimestre anterior, para hastear as bandeiras. No primeiro bimestre, ainda sem as notas apuradas, o hasteamento ficará a cargo de professores.
Portanto, alunos “rebeldes” e com notas abaixo desse padrão de rendimento, não passarão: deverão apenas cantar os três hinos. Desde que saibam, é claro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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