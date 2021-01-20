Após foto com pênis, Magno Malta diz que seu celular foi clonado

Magno Malta: "Se a tentativa é me calar, não vão conseguir" Crédito: MM

O ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta afirmou na manhã desta quarta-feira (20), em suas redes sociais, que teve seu celular clonado. A reação acontece após ter sido publicada na sua página no Facebook, na noite de terça-feira (19), uma imagem que continha a foto de uma mão segurando um pênis, que estava na galeria de fotografias do celular dele.

“Comunico a todos que tive meu celular clonado e talvez raqueado. Tem uma pessoa se passando por mim, usando meu perfil do Facebook. Já estou tomando as providências, obrigado!", diz o comunicado do ex-parlamentar. “Se a tentativa é me calar, não vão conseguir”, arremata o cantor evangélico.

O pênis na galeria de imagens de Magno Malta virou motivo de chacota no Twitter e foi alvo, inclusive, de matérias em sites nacionais.