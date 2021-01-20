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Leonel Ximenes

Após foto com pênis, Magno Malta diz que seu celular foi clonado

Imagem provocou muitos comentários nas redes sociais

Públicado em 

20 jan 2021 às 11:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Magno Malta:
Magno Malta: "Se a tentativa é me calar, não vão conseguir" Crédito: MM
O ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta afirmou na manhã desta quarta-feira (20), em suas redes sociais, que teve seu celular clonado. A reação acontece após ter sido publicada na sua página no Facebook, na noite de terça-feira (19), uma imagem que continha a foto de uma mão segurando um pênis, que estava na galeria de fotografias do celular dele.
“Comunico a todos que tive meu celular clonado e talvez raqueado. Tem uma pessoa se passando por mim, usando meu perfil do Facebook. Já estou tomando as providências, obrigado!", diz o comunicado do ex-parlamentar.  “Se a tentativa é me calar, não vão conseguir”, arremata o cantor evangélico.
O pênis na galeria de imagens de Magno Malta virou motivo de chacota no Twitter e foi alvo, inclusive, de matérias em sites nacionais.
A coluna lembra que, em casos de crimes virtuais, existe a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Ela fica na avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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