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Operação em Linhares

'Essa vida sua vai levar você pro caixão', diz secretário do ES a adolescente

Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, postou vídeos em rede social sobre operação realizada em Linhares nesta sexta (12)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:25

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:25

"Essa vida sua vai levar você para o caixão”. Essa foi uma das frases ditas pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a um adolescente de 16 anos apreendido pela polícia por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região. O jovem foi detido durante a grande operação que ocorreu em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12), que resultou em outros suspeitos detidos.
Um vídeo em que Ramalho dá o conselho ao jovem foi publicado em stories no perfil pessoal do Instagram do secretário.
"Essa vida de cordãozinho, anel, bonitinho. Vocês vão para o caixão mais cedo. O que acontece é isso: o cara amanhã vem aqui e você vai morrer. Você tem 16 anos, vai trabalhar. Vai buscar um emprego formal, vai estudar, vai se profissionalizar. Sai dessa vida. Essa vida é curta. Aproveita que você está sendo preso hoje, larga isso e vai trabalhar"
Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia com um jovem de 19 anos. Eles foram flagrados vendendo drogas no distrito de Bebedouro, em Linhares. Além deles, dois irmãos gêmeos, de 19 anos, suspeitos de comandarem o tráfico de drogas na região, foram presos.
A operação foi concluída por volta de 10h desta sexta-feira. O balanço com as informações das prisões e materiais apreendidos ainda serão divulgados.
Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares
Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/Sesp

Operação teve foco em três facções

A operação da polícia tem objetivo de cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Alto número de homicídios

Desde o início do ano, Linhares teve o registro de 23 homicídios. O secretário Alexandre Ramalho afirmou que é um índice alto e destacou que o município está na lista entre os que contam com mais homicídios no Estado.
“É um número alto em Linhares. Está sempre entre os municípios com maior número de homicídios no Espírito Santo. Precisamos de um trabalho forte da segurança pública e também da ação social. A gente vê que esses crimes, principalmente homicídio e tráfico, acontecem em áreas de vulnerabilidade social, (envolvendo) meninos com evasão escolar, problemas familiares, que não enxergam o trabalho formal como oportunidade de vida. Nós estamos perdendo uma parcela da nossa sociedade”, alertou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

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