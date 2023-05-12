'Essa vida sua vai levar você pro caixão', diz secretário do ES a adolescente

"Essa vida sua vai levar você para o caixão”. Essa foi uma das frases ditas pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a um adolescente de 16 anos apreendido pela polícia por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região. O jovem foi detido durante a grande operação que ocorreu em Linhares, no Norte do Espírito Santo , na manhã desta sexta-feira (12), que resultou em outros suspeitos detidos.

Um vídeo em que Ramalho dá o conselho ao jovem foi publicado em stories no perfil pessoal do Instagram do secretário.

"Essa vida de cordãozinho, anel, bonitinho. Vocês vão para o caixão mais cedo. O que acontece é isso: o cara amanhã vem aqui e você vai morrer. Você tem 16 anos, vai trabalhar. Vai buscar um emprego formal, vai estudar, vai se profissionalizar. Sai dessa vida. Essa vida é curta. Aproveita que você está sendo preso hoje, larga isso e vai trabalhar" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

A operação foi concluída por volta de 10h desta sexta-feira. O balanço com as informações das prisões e materiais apreendidos ainda serão divulgados.

Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/Sesp

Operação teve foco em três facções

A operação da polícia tem objetivo de cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Alto número de homicídios

Desde o início do ano, Linhares teve o registro de 23 homicídios. O secretário Alexandre Ramalho afirmou que é um índice alto e destacou que o município está na lista entre os que contam com mais homicídios no Estado.