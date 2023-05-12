Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A caminho de MG

Motociclista embriagado tenta atropelar policiais e é preso na BR 101 no ES

Segundo a PRF, condutor teria ignorado ordem de parada e passado bem perto dos agentes, em alta velocidade, quase causando acidente; fato ocorreu em trecho de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2023 às 09:09

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 09:09

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
PRF realizava abordagem em São Mateus quando motociclista passou em alta velocidade Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista de 53 anos, que estava embriagado, foi preso após causar uma confusão em um trecho da BR 101 em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (11). O condutor teria ignorado a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e passado bem perto dos agentes, em alta velocidade, quase causando um acidente. O homem afirmou à PRF que havia saído de Vila Velha e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais, após a morte da esposa. O homem não teve o nome divulgado.
De acordo com informações divulgadas pela PRF na manhã desta sexta-feira (12), uma equipe realizava fiscalização em frente à Unidade Operacional da corporação em São Mateus, no km 57 da BR 101. Segundo a corporação, o homem, que conduzia uma Honda Bros, se "deslocava pela rodovia visivelmente desequilibrada" e, ao ser abordado, se aproximou em alta velocidade, acelerando em direção aos policiais.
Ainda conforme a PRF, os policiais precisaram desviar para evitar que fossem atropelados pela moto. Neste momento, foi dada ordem de parada ao motociclista com comandos de voz, sinais de apito e sinalização luminosa. O condutor, porém, desobedeceu às ordens e começou a fugir em alta velocidade. Ele teria feito manobras evasivas, em zigue-zague e guiando a moto pelo acostamento.
A equipe da PRF foi atrás do motociclista, mas só conseguiu realizar a abordagem e parada da moto cerca de dois quilômetros depois, onde o condutor tentou acessar o acostamento, mas acabou caindo.
"O condutor, um homem de 53 anos, morador de Vila Velha, apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e arrastada, odor etílico, andar cambaleante e oscilava entre euforia e depressão", informou a PRF.
Ao realizar o teste de etilômetro constatou-se o teor de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que indica embriaguez. O condutor afirmou que estava indo para Governador Valadares (MG), por ocasião da morte da esposa, mas não há informações sobre o que aconteceu com a mulher.
O homem afirmou ainda que não percebeu que estava passando em frente à Unidade Operacional da PRF, tampouco viu os agentes no local de fiscalização. Diante dos fatos, o motociclista foi preso e encaminhado ao DPJ de São Mateus. A motocicleta foi recolhida ao depósito da PRF.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o homem, que não teve a identidade divulgada, foi autuado e encaminhado ao sistema prisional. Em nota, a corporação informou que o suspeito foi autuado, em flagrante, por embriaguez ao volante. Ele pagou a fiança estipulada pela autoridade policial e foi liberado para responder em liberdade. 

Veja Também

Operação prende irmãos gêmeos que comandavam tráfico em região de Linhares

Suspeitos de atirar em PM embaixo da 3ª Ponte em Vitória são presos

'Saidinha' de Dia das Mães: Justiça libera 1,4 mil presos na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 crime espírito santo motocicleta São Mateus Vila Velha Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: ainda dá tempo de comprar ingressos para o show
Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados