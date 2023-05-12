Motociclista embriagado tenta atropelar policiais e é preso na BR 101 no ES

PRF realizava abordagem em São Mateus quando motociclista passou em alta velocidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motociclista de 53 anos, que estava embriagado, foi preso após causar uma confusão em um trecho da BR 101 em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite dessa quinta-feira (11). O condutor teria ignorado a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e passado bem perto dos agentes, em alta velocidade, quase causando um acidente. O homem afirmou à PRF que havia saído de Vila Velha e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais, após a morte da esposa. O homem não teve o nome divulgado.

De acordo com informações divulgadas pela PRF na manhã desta sexta-feira (12), uma equipe realizava fiscalização em frente à Unidade Operacional da corporação em São Mateus, no km 57 da BR 101. Segundo a corporação, o homem, que conduzia uma Honda Bros, se "deslocava pela rodovia visivelmente desequilibrada" e, ao ser abordado, se aproximou em alta velocidade, acelerando em direção aos policiais.

Ainda conforme a PRF, os policiais precisaram desviar para evitar que fossem atropelados pela moto. Neste momento, foi dada ordem de parada ao motociclista com comandos de voz, sinais de apito e sinalização luminosa. O condutor, porém, desobedeceu às ordens e começou a fugir em alta velocidade. Ele teria feito manobras evasivas, em zigue-zague e guiando a moto pelo acostamento.

A equipe da PRF foi atrás do motociclista, mas só conseguiu realizar a abordagem e parada da moto cerca de dois quilômetros depois, onde o condutor tentou acessar o acostamento, mas acabou caindo.

"O condutor, um homem de 53 anos, morador de Vila Velha, apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e arrastada, odor etílico, andar cambaleante e oscilava entre euforia e depressão", informou a PRF.

Ao realizar o teste de etilômetro constatou-se o teor de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que indica embriaguez. O condutor afirmou que estava indo para Governador Valadares (MG), por ocasião da morte da esposa, mas não há informações sobre o que aconteceu com a mulher.

O homem afirmou ainda que não percebeu que estava passando em frente à Unidade Operacional da PRF, tampouco viu os agentes no local de fiscalização. Diante dos fatos, o motociclista foi preso e encaminhado ao DPJ de São Mateus. A motocicleta foi recolhida ao depósito da PRF.