Motociclista embriagado tenta atropelar policiais e é preso na BR 101 no ES

Um motociclista de 53 anos, que estava embriagado, foi preso após causar uma confusão em um trecho da BR 101 em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (11). O condutor teria ignorado a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e passado bem perto dos agentes, em alta velocidade, quase causando um acidente. O homem afirmou à PRF que havia saído de Vila Velha e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais, após a morte da esposa. O homem não teve o nome divulgado.
De acordo com informações divulgadas pela PRF na manhã desta sexta-feira (12), uma equipe realizava fiscalização em frente à Unidade Operacional da corporação em São Mateus, no km 57 da BR 101. Segundo a corporação, o homem, que conduzia uma Honda Bros, se "deslocava pela rodovia visivelmente desequilibrada" e, ao ser abordado, se aproximou em alta velocidade, acelerando em direção aos policiais.
Ainda conforme a PRF, os policiais precisaram desviar para evitar que fossem atropelados pela moto. Neste momento, foi dada ordem de parada ao motociclista com comandos de voz, sinais de apito e sinalização luminosa. O condutor, porém, desobedeceu às ordens e começou a fugir em alta velocidade. Ele teria feito manobras evasivas, em zigue-zague e guiando a moto pelo acostamento.
A equipe da PRF foi atrás do motociclista, mas só conseguiu realizar a abordagem e parada da moto cerca de dois quilômetros depois, onde o condutor tentou acessar o acostamento, mas acabou caindo.
"O condutor, um homem de 53 anos, morador de Vila Velha, apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e arrastada, odor etílico, andar cambaleante e oscilava entre euforia e depressão", informou a PRF.
Ao realizar o teste de etilômetro constatou-se o teor de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que indica embriaguez. O condutor afirmou que estava indo para Governador Valadares (MG), por ocasião da morte da esposa, mas não há informações sobre o que aconteceu com a mulher.
O homem afirmou ainda que não percebeu que estava passando em frente à Unidade Operacional da PRF, tampouco viu os agentes no local de fiscalização. Diante dos fatos, o motociclista foi preso e encaminhado ao DPJ de São Mateus. A motocicleta foi recolhida ao depósito da PRF.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o homem, que não teve a identidade divulgada, foi autuado e encaminhado ao sistema prisional. Em nota, a corporação informou que o suspeito foi autuado, em flagrante, por embriaguez ao volante. Ele pagou a fiança estipulada pela autoridade policial e foi liberado para responder em liberdade.