Operação prende irmãos gêmeos que comandavam tráfico em região de Linhares

Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/Sesp

Dois irmãos gêmeos, de 19 anos, suspeitos de comandarem o tráfico de drogas no distrito de Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, foram presos durante a grande operação policial realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo , na manhã desta sexta-feira (12). Além deles, outros dois homens e um adolescente foram encaminhados para a delegacia do município.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, os irmãos assumiram a liderança na região depois da prisão do líder anterior e houve uma nova onda de homicídios no distrito.

“Fizemos a prisão de uma liderança recentemente, e trouxe uma certa tranquilidade. E o que acontece: logo depois, dois irmãos ascendem na posição de comando do tráfico e começam de novo os homicídios. Fomos lá de novo, prendemos esses indivíduos e esperamos que possamos trazer tranquilidade e que eles permaneçam presos”, disse o secretário em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Também em Bebedouro, um jovem de 19 anos e um adolescente de 16, foram flagrados pelos policiais vendendo uma grande quantidade de maconha e crack, segundo Ramalho. “Tem o problema de quem compra, quem vende e a guerra. A guerra o tempo todo resulta em morte. Nossa meta é reduzir os homicídios, não dá para aceitar essa situação de jovens entre 14 e 29 anos se matando o tempo todo”, comentou o secretário da Sesp.

A operação tem objetivo de cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Alto número de homicídios

Desde o início do ano, Linhares teve o registro de 23 homicídios. O secretário Alexandre Ramalho afirmou que é um índice alto e destacou que o município está na lista entre os que contam com mais homicídios no Estado.

“É um número alto em Linhares. Está sempre entre os municípios com maior número de homicídios no Espírito Santo. Precisamos de um trabalho forte da segurança pública e também da ação social. A gente vê que esses crimes, principalmente homicídio e tráfico, acontecem em áreas de vulnerabilidade social, (envolvendo) meninos com evasão escolar, problemas familiares, que não enxergam o trabalho formal como oportunidade de vida. Nós estamos perdendo uma parcela da nossa sociedade”, alertou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.