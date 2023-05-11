Vitória pode ter a madrugada mais fria do ano neste sábado (13)

A frente fria que avançou sobre o centro-sul do país nesta semana, trazendo chuva e também ar frio de origem polar, vai continuar impactando na condição climática nos próximos dias. Até o próximo domingo (14), quando é comemorado o Dia das Mães, há possibilidade de recorde de menores temperaturas para diversas capitais do Brasil, e Vitória está entre elas.
Neste ano, a menor temperatura na Capital capixaba foi de 21,4 °C, registrada na segunda semana de abril. A expectativa para os próximos dias é que a mínima fique na casa dos 20 °C.
No sábado (13), a capital capixaba, ao lado de Porto Alegre, deve registrar a madrugada mais fria do ano. Além delas, Belo Horizonte poderá ter sucessivos recordes de baixa temperatura nesta sexta (12), no sábado e no domingo, de acordo com o Climatempo.
Em Campo Grande, conforme a empresa brasileira de meteorologia, o novo recorde de frio deste ano é mais provável de acontecer no sábado. Já para Cuiabá, a maior possibilidade é de ser no domingo.
Termômetros negativos no Sul
Em algumas partes da região Sul do país, houve formação de geada nos últimos dois dias, como em áreas da serra gaúcha e serra catarinense. Na madrugada de quarta-feira (10), foi registrada a temperatura de 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. De acordo com projeção da Climatempo, ainda há possibilidade de geada e temperaturas próximas de zero nesta sexta-feira (12) na região.
Confira as menores temperaturas deste ano, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) feita até quarta-feira (10):
- São Paulo: 12,3°C em 21 de abril
- Rio de Janeiro: 15°C em 21 de abril
- Vitória: 20,3°C em 3 de maio
- Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de abril
- Porto Alegre: 10,4°C em 20 de abril
- Florianópolis: 11,3°C em 20 de abril
- Curitiba: 9,2°C em 21 de abril
Com informações da Agência Estado
Vitória pode ter a madrugada mais fria do ano neste sábado