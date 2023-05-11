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Baixas temperaturas

Vitória pode ter a madrugada mais fria do ano neste sábado (13)

Clima mais friozinho dos próximos dias é resultado da frente fria que avança sobre o centro-sul do Brasil nesta semana, trazendo chuva e frio de origem polar
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 mai 2023 às 15:58

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 15:58

Chuva e frio em Vitória
Capital capixaba pode registrar madrugada mais fria do ano neste sábado (13) Crédito: Vitor Jubini
A frente fria que avançou sobre o centro-sul do país nesta semana, trazendo chuva e também ar frio de origem polar, vai continuar impactando na condição climática nos próximos dias. Até o próximo domingo (14), quando é comemorado o Dia das Mães, há possibilidade de recorde de menores temperaturas para diversas capitais do Brasil, e Vitória está entre elas. 
Neste ano, a menor temperatura na Capital capixaba foi de 21,4 °C, registrada na segunda semana de abril. A expectativa para os próximos dias é que a mínima fique na casa dos 20 °C.
No sábado (13), a capital capixaba, ao lado de Porto Alegre, deve registrar a madrugada mais fria do ano. Além delas, Belo Horizonte poderá ter sucessivos recordes de baixa temperatura nesta sexta (12), no sábado e no domingo, de acordo com o Climatempo.
Para São Paulo e Curitiba, a maior chance de estabelecer um novo recorde de frio neste ano será na madrugada de domingo.
Em Campo Grande, conforme a empresa brasileira de meteorologia, o novo recorde de frio deste ano é mais provável de acontecer no sábado. Já para Cuiabá, a maior possibilidade é de ser no domingo.

Termômetros negativos no Sul 

Em algumas partes da região Sul do país, houve formação de geada nos últimos dois dias, como em áreas da serra gaúcha e serra catarinense. Na madrugada de quarta-feira (10), foi registrada a temperatura de 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. De acordo com projeção da Climatempo, ainda há possibilidade de geada e temperaturas próximas de zero nesta sexta-feira (12) na região.
Confira as menores temperaturas deste ano, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) feita até quarta-feira (10):
  • São Paulo: 12,3°C em 21 de abril
  • Rio de Janeiro: 15°C em 21 de abril
  • Vitória: 20,3°C em 3 de maio
  • Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de abril
  • Porto Alegre: 10,4°C em 20 de abril
  • Florianópolis: 11,3°C em 20 de abril
  • Curitiba: 9,2°C em 21 de abril
Com informações da Agência Estado
Vitória pode ter a madrugada mais fria do ano neste sábado

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