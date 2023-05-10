Previsão de chuva forte e volumosa a partir de quinta (11) no Espírito Santo

A previsão de que uma frente fria vai manter o tempo instável no Espírito Santo voltou a ser destaque, desta vez pela Climatempo. A empresa de meteorologia evidencia que o sistema climático avançou pela Região Sudeste na terça-feira (9) e deve chegar ao território capixaba na quinta-feira (11).
O avanço da frente fria ocorre após o deslocamento da massa de ar seco e o enfraquecimento do bloqueio atmosférico que estavam sobre o Sudeste. Nesta quarta-feira (10), o Espírito Santo fica em “situação pré-frontal”, segundo a Climatempo. Ou seja, antes da frente fria chegar, o tempo abre e faz bastante calor, sendo um dia quente e sem chuva.
O tempo muda, de fato, durante a quinta-feira (11). Com a presença do cavado meteorológico e passagem da frente fria na costa capixaba, a previsão é de chuva volumosa e desde cedo no Estado.
A chuva ganha ainda mais força na sexta-feira (12), vindo com forte intensidade, risco de temporais e volumes altos por todo o Espírito Santo.