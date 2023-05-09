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Frente fria vai manter tempo chuvoso e nublado no Espírito Santo

Semana começou com chuva em parte do Estado por causa da umidade vinda do mar e deve continuar assim nos próximos dias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 mai 2023 às 07:38

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 07:38

Semana começa com tempo fechado e chuvoso devido à umidade trazida pelos ventos costeiros no Espírito Santo
Semana começa com tempo fechado e chuvoso no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O início da semana foi marcado por chuva em partes do Espírito Santo por causa da umidade vinda do mar. A previsão para os próximos dias é de mais instabilidade no Estado devido à chegada de uma nova frente fria.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que essa frente fria deve se aproximar do Estado na quinta-feira (11). Durante o dia, o sol predomina, mas a partir da noite chove nas regiões Sul e Serrana.
Na sexta-feira (12), a passagem da frente fria deixa todas as regiões capixabas com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura diurna diminui um pouco em todas as regiões.
O tempo continua instável no sábado (13). O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia pelo Estado, mas ainda são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos.
Frente fria vai manter tempo chuvoso e nublado no Espírito Santo

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