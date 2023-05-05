Massa de ar seco afasta chuva e fim de semana vai ser de sol no ES

Pôr do sol às margens do Rio Doce, em Colatina, cidade conhecida como "Princesinha do Norte" Crédito: Claudio Costa

Uma massa de ar seco estacionada sobre áreas centrais do Brasil vai provocar um bloqueio atmosférico na Região Sudeste do país e deixar o tempo sem chuva no Espírito Santo neste fim de semana.

A empresa de meteorologia Climatempo destaca que essa massa de ar seco vai permanecer como uma barreira impedindo o avanço da instabilidade presente no Sul do país.

A chuva que atinge os Estados do Sul vai continuar concentrada na região, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde há previsão de precipitações frequentes e volumosas.

A Climatempo informa ainda que o posicionamento desse sistema de alta pressão vai fazer com que o ar seco prevaleça no Centro-Oeste e no Sudeste, inibindo a formação de nebulosidade em quase todas as áreas.

Previsão para o fim de semana

Nesta sexta-feira (5), o sol prevalece e não chove praticamente em todo o Sudeste. No Espírito Santo, se chover, será de forma passageira, apenas no Norte capixaba. Em Vitória, a previsão da Climatempo é para temperatura máxima de até 34 °C.

Para o fim de semana, a Climatempo prevê dias de calor e predomínio de sol, com chance de chuva passageira apenas para o litoral capixaba.

E o frio?

Para os que estão ansiosos pela diminuição das temperaturas com o avançar do outono, a Climatempo informa que há previsão de mudanças significativas no tempo no Sudeste e no Centro-Oeste somente no início da próxima semana, quando uma grande frente fria deve avançar sobre Centro-Sul do Brasil.

Na segunda-feira, 8 de maio, já poderá chover forte em Mato Grosso do Sul e as pancadas de chuva retornam ao Oeste e ao Sul de São Paulo.