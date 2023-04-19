Após recorde de calor, Vitória pode registrar menor temperatura de 2023

De acordo com a meteorologista, esse aumento de temperatura no meio do outono se deve, curiosamente, ao deslocamento de uma frente fria que se aproxima do Espírito Santo. O sistema, aliás, deve mudar as condições do tempo nos próximos dias, com queda de temperatura e previsão de chuvas.

No caso de Vitória, a previsão é que a mínima fique em torno dos 19ºC. Neste ano, a menor temperatura na Capital foi de 21,4ºC, registrada na semana passada. Para efeito de comparação, a mínima prevista para esta quarta-feira (19) é de 25ºC. Ainda está previsto céu nublado no sábado (22) e tempo instável até o próximo domingo (23).