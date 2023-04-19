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Após recorde de calor, Vitória pode registrar menor temperatura de 2023

Capital capixaba teve a mais alta temperatura do ano nessa terça-feira (18), com termômetros passando dos 35°C; frente fria deve chegar ao Estado nos próximos dias

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 15:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 abr 2023 às 15:16
Quem não passou calor nessa terça-feira (18) em Vitória deve ter ficado o dia todo no ar condicionado, isso porque a cidade registrou a maior temperatura de todo o ano – com os termômetros chegando a 35,6ºC. O dado é da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Ilha de Santa Maria.
De acordo com consultas feitas pela meteorologista Thabata Brito (Incaper), o calor deve ser maior nesta quarta-feira (19), quando a máxima pode bater a marca dos 36ºC na Capital. Quem mora na Região Norte do Espírito Santo terá uma tarde ainda mais quente, com previsão de até 39ºC – um a mais que o previsto para o Sul do Estado.
"Não se descarta a possibilidade de ocorrência de recordes de temperaturas máximas pelo Estado nesta quarta-feira (19)"
Thabata Brito - Meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Para os moradores do município de São Mateus, essa terça-feira (18) também foi a mais quente do ano, com os termômetros marcando 34,9ºC. Nas demais cidades capixabas, as maiores máximas do ano continuam sendo as dos meses de fevereiro e março – em pleno verão, quando Vitória também marcou 35,6ºC.
De acordo com a meteorologista, esse aumento de temperatura no meio do outono se deve, curiosamente, ao deslocamento de uma frente fria que se aproxima do Espírito Santo. O sistema, aliás, deve mudar as condições do tempo nos próximos dias, com queda de temperatura e previsão de chuvas.

Vem aí, recorde de frio

De acordo com a Climatempo, uma massa de ar polar já está avançando pela Região Sudeste do país e deve chegar ao Estado durante o feriado de Tiradentes, na próxima sexta-feira (21). Segundo a empresa, esta será a frente fria mais forte de 2023 até então e, por isso, deve fazer os termômetros despencarem.
No caso de Vitória, a previsão é que a mínima fique em torno dos 19ºC. Neste ano, a menor temperatura na Capital foi de 21,4ºC, registrada na semana passada. Para efeito de comparação, a mínima prevista para esta quarta-feira (19) é de 25ºC. Ainda está previsto céu nublado no sábado (22) e tempo instável até o próximo domingo (23).

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