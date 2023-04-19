Cidades do ES recebem alerta de queda brusca na temperatura

Segundo o Inmet, a queda será efeito da passagem de uma forte frente fria, seguida de massa de ar frio, em grande parte do Brasil. Segundo meteorologistas, esta é a primeira frente fria continental que atingirá o Brasil neste ano. "Enquanto as outras frentes passam pelo oceano e, após o contato com a umidade, perdem força na influência das temperaturas, a frente fria continental é seguida de uma massa de ar vinda do extremo sul da América do Sul, entrando no continente pela Argentina, sendo, portanto, mais intensa", explicou o instituto.