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Tempo

Cidades do ES recebem alerta de queda brusca na temperatura

Passagem de forte frente fria pelo país promete derrubar as temperaturas em pelo menos treze municípios capixabas; veja lista

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:30

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 abr 2023 às 13:30
Prepare os casacos porque as temperaturas devem cair na região Sul do Espírito Santo. O alerta de perigo potencial de declínio de temperatura  é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e começa a partir das 18h desta quarta-feira (19) até as 18h de quinta-feira (20). A previsão é que as temperaturas caiam de 3°C e 5°C.
Cidades onde as temperaturas devem cair:
  1. Apiacá 
  2. Atílio Vivacqua
  3. Bom Jesus do Norte 
  4. Cachoeiro de Itapemirim 
  5. Dores do Rio Preto 
  6. Guaçuí 
  7. Itapemirim 
  8. Jerônimo Monteiro 
  9. Marataízes 
  10. Mimoso do Sul 
  11. Muqui 
  12. Presidente Kennedy 
  13. São José do Calçado
Segundo o Inmet, a queda será efeito da passagem de uma forte frente fria, seguida de massa de ar frio, em grande parte do Brasil. Segundo meteorologistas, esta é a primeira frente fria continental que atingirá o Brasil neste ano. "Enquanto as outras frentes passam pelo oceano e, após o contato com a umidade, perdem força na influência das temperaturas, a frente fria continental é seguida de uma massa de ar vinda do extremo sul da América do Sul, entrando no continente pela Argentina, sendo, portanto, mais intensa", explicou o instituto.

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