Cidades do ES recebem alerta de queda brusca na temperatura

Prepare os casacos porque as temperaturas devem cair na região Sul do Espírito Santo. O alerta de perigo potencial de declínio de temperatura é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e começa a partir das 18h desta quarta-feira (19) até as 18h de quinta-feira (20). A previsão é que as temperaturas caiam de 3°C e 5°C.
Cidades onde as temperaturas devem cair:
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Segundo o Inmet, a queda será efeito da passagem de uma forte frente fria, seguida de massa de ar frio, em grande parte do Brasil. Segundo meteorologistas, esta é a primeira frente fria continental que atingirá o Brasil neste ano. "Enquanto as outras frentes passam pelo oceano e, após o contato com a umidade, perdem força na influência das temperaturas, a frente fria continental é seguida de uma massa de ar vinda do extremo sul da América do Sul, entrando no continente pela Argentina, sendo, portanto, mais intensa", explicou o instituto.