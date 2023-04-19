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ES recebe novo alerta para risco de chuvas intensas

Além do volume de chuva, há alertas de ventos costeiros e queda brusca na temperatura em algumas cidades capixabas

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:00

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 abr 2023 às 13:00
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas em todo Espírito Santo, queda de temperatura na região Sul e ventos costeiros.
O alerta de chuvas é válido para todas as cidades capixabas até as 10h de quinta-feira (20). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ventos costeiros

Uma passagem de frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, com ventos de direção Oeste a Sudoeste e intensidade de até 75 km/h, entre a noite do dia 19 e a manhã do dia 21 de abril, segundo a Marinha do Brasil.  O Inmet alertou sobre o perigo potencial de ventos costeiro, válido a partir de 12h até 23h59 desta quinta-feira (20). Veja cidades:
  1. Anchieta 
  2. Aracruz 
  3. Cariacica 
  4. Conceição da Barra 
  5. Fundão 
  6. Guarapari 
  7.  Iconha 
  8. Itapemirim 
  9. Jaguaré 
  10. Linhares 
  11. Marataízes 
  12. Piúma 
  13. Presidente Kennedy 
  14. Rio Novo do Sul
  15.  São Mateus 
  16. Serra 
  17. Viana 
  18. Vila Velha 
  19. Vitória

Queda na temperatura

Já o alerta para queda de temperatura para 14 cidades do Sul do Estado tem validade a partir das 18h desta quarta-feira (18), até as 18h de sexta-feira (21). A queda pode ser entre 3°C a 5°C. Veja cidades onde temperatura vai cair:
  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Dores do Rio Preto 
  7. Guaçuí 
  8. Itapemirim 
  9. Jerônimo Monteiro 
  10. Marataízes
  11.  Mimoso do Sul
  12.  Muqui
  13. Presidente Kennedy 
  14. São José do Calçado

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