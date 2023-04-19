ES recebe novo alerta para risco de chuvas intensas

O alerta de chuvas é válido para todas as cidades capixabas até as 10h de quinta-feira (20). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ventos costeiros

Uma passagem de frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, com ventos de direção Oeste a Sudoeste e intensidade de até 75 km/h, entre a noite do dia 19 e a manhã do dia 21 de abril, segundo a Marinha do Brasil. O Inmet alertou sobre o perigo potencial de ventos costeiro, válido a partir de 12h até 23h59 desta quinta-feira (20). Veja cidades:

Anchieta Aracruz Cariacica Conceição da Barra Fundão Guarapari Iconha Itapemirim Jaguaré Linhares Marataízes Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São Mateus Serra Viana Vila Velha Vitória

Queda na temperatura

Já o alerta para queda de temperatura para 14 cidades do Sul do Estado tem validade a partir das 18h desta quarta-feira (18), até as 18h de sexta-feira (21). A queda pode ser entre 3°C a 5°C. Veja cidades onde temperatura vai cair: