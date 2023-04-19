ES recebe novo alerta para risco de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas em todo Espírito Santo, queda de temperatura na região Sul e ventos costeiros.
O alerta de chuvas é válido para todas as cidades capixabas até as 10h de quinta-feira (20). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Ventos costeiros
Uma passagem de frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, com ventos de direção Oeste a Sudoeste e intensidade de até 75 km/h, entre a noite do dia 19 e a manhã do dia 21 de abril, segundo a Marinha do Brasil. O Inmet alertou sobre o perigo potencial de ventos costeiro, válido a partir de 12h até 23h59 desta quinta-feira (20). Veja cidades:
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Queda na temperatura
Já o alerta para queda de temperatura para 14 cidades do Sul do Estado tem validade a partir das 18h desta quarta-feira (18), até as 18h de sexta-feira (21). A queda pode ser entre 3°C a 5°C. Veja cidades onde temperatura vai cair:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado