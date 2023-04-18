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Formação de ciclone deve gerar ventos fortes e agitar o mar no Sudeste

A previsão é de que ondas cheguem a 2,5 metros no litoral do Espírito Santo; feriado de Tiradentes promete ser frio, segundo o Climatempo

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 12:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 abr 2023 às 12:49
A partir de quarta-feira (19), a formação de um intenso ciclone na costa sul do Brasil vai favorecer ventos fortes nas regiões Sul e Sudeste, provocando agitação marítima até o final da semana. A previsão é do Climatempo que também informa que o feriado de Tiradentes, na sexta-feira (21), promete ser de frio e com o mar agitado.
Na Região Sudeste, as ondas começam a subir entre quinta-feira (20) e sexta (21), chegando a 1,5 metro no litoral de São Paulo. No  Espírito Santo sobe um pouco mais, com ondas de até 2,5 metros e a mesma média se mantém para o Rio de Janeiro
Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi, em Vitória
Surfistas aproveitam dia de mar agitado em Camburi, na Capital | Arquivo 16/06/2021  Crédito: Fernando Madeira
As rajadas de vento ganham mais intensidade na quarta-feira (19), podendo variar de 40 a 65 km/h na maior parte da Região Sul, com exceção do litoral, onde os ventos se intensificam mais, variando de 60 a 80 km/h. Já no Sudeste, rajadas entre 40 e 60 km/h no decorrer do dia.

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