Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais chuva

Cauda de ciclone: ES recebe alertas de chuva e ventos de até 100 km/h

Sistema meteorológico vai causar mais instabilidade no tempo capixaba a partir desta quarta-feira (7) e provocar mais chuva no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2022 às 11:04

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:04

Chuva em Vitória
O alerta de chuva é válido até a manhã desta quinta-feira (8) Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuva intensa para o Espírito Santo, nesta quarta-feira (7), válidos até as 10h da manhã desta quinta-feira (8). Como evidenciado pela Defesa Civil Estadual, a cauda de um ciclone subtropical vai provocar mais chuva no Estado

Veja Também

Entenda por que o ES sempre é atingido por grandes volumes de chuva

O alerta laranja, de perigo para chuva intensa, vale para 71 cidades. Nessas localidades, pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos, considerados intensos pelo Inmet, ficam entre 60 km/h e 100 km/h. 

Municípios em laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Piúma
  52. Presidente Kennedy
  53. Rio Bananal
  54. Rio Novo do Sul
  55. Santa Leopoldina
  56. Santa Maria de Jetibá
  57. Santa Teresa
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São José do Calçado
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória
Já o alerta amarelo, de perigo potencial, vale para 11 cidades. A chuva fica entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. Os ventos, também considerados intensos pelo Inmet, ficam entre 40 km/h e 60 km/h.

Municípios em amarelo:

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus
  11. Vila Pavão

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

ES recebe alertas de chuva e ventos de até 100 km por hora

Veja Também

Cauda de ciclone subtropical atinge o ES e vai provocar mais chuva

Chuva vai continuar volumosa no ES na semana, diz Climatempo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados